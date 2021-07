Kaleidoskop – noch eine Woche lang Film und Freiluft in der Arena

Wien (OTS) - Bis 16. Juli 2021 kann das Sommerkino Kaleidoskop – Film und Freiluft noch bei freiem Eintritt in der Arena Wien besucht werden. Die Filmabende starten jeweils um 21 Uhr und zeigen das Zusammenleben in urbanen Räumen in ihrer Vielgestaltigkeit. Die zweite Woche bringt einige österreichische Highlights auf die 70 m2 große Leinwand wie SPACE DOGS (9.7.), Moskauer Straßenhunde mit Laikas Spirit, den Essayfilm über Detroit MOTORCITY (12.7.) oder ANOTHER COIN FOR THE MERRY-GO-ROUND mit Voodoo Jürgens und Valerie Pachner in den Hauptrollen. Vor den Filmen gibt es musikalische und informative Intros, danach jeweils ein Publikumsgespräch in Anwesenheit der Regisseur_innen. www.kaleidoskop.film

Alle Filme werden in Originalfassung mit englischen Untertiteln gezeigt. Das von CineCollective kuratierte Programm wird von unterschiedlichen Intro-Veranstaltungen begleitet, vielgestaltig kuratierte Programme, die zum jeweiligen Film hinführen.

Die Veranstaltungen von Kaleidoskop finden unter Einhaltung der geltenden COVID-19-Richtlinien statt. Beim Einlass, täglich ab 20 Uhr, sind ein gültiger 3G-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) sowie eine Registrierung (vor Ort) erforderlich.

Fr 09.07.2021 | SPACE DOGS

Elsa Kremser und Levin Peter | Österreich/Deutschland — 2019 — 91’

Einst Straßenhündin wurde Laika 1957 als erstes Lebewesen ins All geschickt – und damit in den sicheren Tod. Einer Legende nach kehrte ihr Geist zur Erde zurück und streift seither an der Seite streunender Hunde durch die Straßen Moskaus. In ihrem Filmessay spüren Elsa Kremser und Levin Peter dieser Legende nach und begleiten zwei Nachfahren Laikas auf einer faszinierenden Reise durch die Nacht ins Morgengrauen.

Intro Space Dogs – Das Quiz

Elsa Kremser und Levin Peter

Outro Filmtalk: Elsa Kremser und Levin Peter

https://kaleidoskop.film/event/space-dogs/

Sa 10.07.2021 | THE BODY REMEMBERS WHEN THE WORLD BROKE OPEN

Kathleen Hepburn und Elle-Máijá Tailfeathers | Norwegen/Kanada — 2019 — 105’

An einem verregneten Nachmittag begegnet Áila (Elle-Máijá Tailfeathers) Rosie (Violet Nelson), die gerade einem wiederholten gewaltvollen Übergriff ihres Lebensgefährten entkommen ist, an einer Bushaltestelle in Vancouver. In Solidarität und Fürsorge nimmt sie Rosie mit zu sich nach Hause und versucht sie zu ersten Schritten in der Auseinandersetzung mit der Gewalterfahrung zu ermutigen und zu begleiten.

Intro Papa with P for Patriarchy

Performative Lesung von Daniela Ortiz

https://www.ots.at/redirect/kaleidoskop

So 11.07.2021 | MARE

Andrea Štaka | Kroatien/Schweiz — 2020 — 84’

Während die Flugzeuge tagein, tagaus in den blauen Himmel starten, bleibt Mare am Boden. Geflogen ist sie noch nie, obwohl sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern direkt neben dem Flughafen von Dubrovnik lebt. Als eines Tages Piotr unerwartet in der Nachbar_innenschaft auftaucht, erwacht in ihr eine ungeahnte Sehnsucht nach Unabhängigkeit.

Konzert: Jelena Popržan & Ljubinka Jokić (Madame Baheux)

https://kaleidoskop.film/event/mare/

Mo 12.07.2021 | MOTORCITY

Arthur Summereder | Österreich — 2021 — 85’

Detroit ist eine schöne Stadt, wenn man sie aus mechanischen Augen betrachtet, bekundet Mike Banks, Schlüsselfigur der zweiten Generation des Detroit Techno, während einer Autofahrt durch die Straßen Detroits. Er möchte nur über die Schulter gefilmt werden und umgehen, dass noch mehr Halbwahrheiten über den Aufstieg und Fall einer geschichtsträchtigen Stadt montiert werden. Diese Auffassungen sind motivgebend für den Essayfilm MOTORCITY.

Intro Genesis eines Genres

Techno-Talk mit Nikolaus Ruchnewitz

Aerials von Arthur Summereder

Outro Filmtalk: Arthur Summereder

https://kaleidoskop.film/event/motor-city/

Di 13.07.2021 | ROCKS

Sarah Gavron | Großbritannien — 2019 — 93’

ROCKS nimmt uns mit in das Leben einer Clique befreundeter Mädchen in East London. Die 15-jährige Shola, genannt Rocks, stemmt sich entschlossen gegen alle Widerstände, um die Verantwortung für ihren kleinen Bruder Emmanuel zu übernehmen, als ihre Mutter das Zuhause verlässt. Der in Workshops mit dem jungen Schauspieler_innen-Ensemble kollaborativ entstandene Film atmet aus allen Poren die Vibes lebensbejahender Power.

Intro Performance: Mursal Heydari und Lydia Uroko

https://kaleidoskop.film/event/rocks/

Mi 14.07.2021 | A NOSSA TERRA, O NOSSO ALTAR (OUR LAND, OUR ALTAR)

André Guiomar | Portugal — 2020 — 77’

Risse und Brüchigkeiten sozialer Wohnbaukomplexe in Porto sowie die stillgeschwiegenen Realitäten ihrer Bewohner_innen werden in André Guiomars Regiedebüt eindrucksvoll sichtbar. Auf einem der schönsten Hügel der Stadt mit Blick auf den Fluss gelegen, wurde das Viertel Aleixo zum Spielfeld politischer Macht und wirtschaftlicher Visionen. In respektvoller Nähe wird der Abriss dokumentiert und die Geschichten der verdrängten Bewohner_innen erzählt.

Intro Lecture: Gabu Heindl (Architektin und Stadtplanerin)

https://kaleidoskop.film/event/a-nossa-terra-o-nosso-altar/

Do 15.07.2021 | ANOTHER COIN FOR THE MERRY-GO-ROUND

Hannes Starz

Vier Musiker_innen um die Dreißig im Treiben durch Wien, zwischen Club und Skatepark, Bandproben und Ausgehen. Die vermeintliche Unbeschwertheit, die hier zelebriert wird, erfährt durch einen Suizidversuch ein jähes Ende. Es ist vielleicht ein bisschen spät im Leben, um Orientierung zu finden, aber eine Runde auf dem Ringelspiel geht sich immer noch aus. Dem endlosen Ringen um das Erwachsenwerden steht eine Sehnsucht nach etwas Großem gegenüber, nach einem Ankommen, nach einem Showdown.

Konzert: Alicia Edelweiss

https://kaleidoskop.film/event/another-coin-for-the-merry-go-round/

Fr 16.07.2021 | CARRO REI (King Car)

Renata Pinheiro | Brasilien — 2021 — 97’

Uno, Sohn eines Taxiunternehmers, hat eine fantastische Begabung: Seit seiner Kindheit kann er mit Autos sprechen. Als ein neues Gesetz den Einsatz von Fahrzeugen verbietet, die älter als 15 Jahre sind, gerät die Firma seines Vaters in Gefahr – und King Car, charismatischer Leader des Fuhrparks, tritt auf den Plan, um den Zombies des Kapitalismus den Kampf anzusagen. In neuem Glanz erstrahlt und auffrisiert, zieht er nicht nur Uno in seinen Bann. In retro-futuristischem Design als wahnwitzige Kombination der vom Mainstreamkino vielfach strapazierten Filmgenres Widerstandskomödie, Ökothriller und Zombie-Apokalypse fabuliert, reiben sich hier Metall und Erde, Mensch und Maschine aneinander.

Performance: Enesi M. und Tarsse

https://kaleidoskop.film/event/another-coin-for-the-merry-go-round/

Kaleidoskop im Kino: Wiederholungsvorführungen im Stadtkino im Künstlerhaus

Zusätzlich gibt es heuer die Möglichkeit, das gesamte Filmprogramm von Kaleidoskop – Film und Freiluft jeweils am Tag nach dem Open Air Screening im Stadtkino im Künstlerhaus zu sehen. Ticketinfos und weitere Informationen unter: www.kaleidoskop.film/festivalinfos

Kaleidoskop – Film und Freiluft

Das von CineCollective kuratierte Open-Air Filmfest zeigt aktuelle filmische Arbeiten, die das Zusammenleben in urbanen Räumen in ihrer Vielgestaltigkeit auf die Leinwand bringen. Allabendlich werden Filmscreenings mit transmedialen Intro-Veranstaltungen wie Konzerten, Performances, Lesungen und Gesprächen mit Künstler_innen, Performer_innen und Aktivist_innen gerahmt. Kaleidoskop legt einen Fokus auf Sprachenvielfalt, zeigt alle Filme in Originalfassung mit englischen Untertiteln und bietet dem Publikum eine Auswahl an barrierefreien Filmabenden für gehörlose und schwerhörige Menschen. Eine induktive Höranlage ist während des gesamten Festivals in Betrieb.

CineCollective ist ein Kuratorinnen-Kollektiv mit Basis in Wien: Djamila Grandits, Doris Posch, Lisa Mai und Marie-Christine Hartig. In ihrer Arbeit in vielfältigen Kino-, Filmfestival-, Kunst- und Vermittlungsprojekten wählen sie inklusive, barrierefreie und innovative Ansätze, um aktuelle Diskurse zu begleiten und zu befeuern. In ortsspezifischen transmedialen Interventionen bündelt CineCollective cineastische Leidenschaft, gesellschaftspolitisches Engagement, starkes Interesse an Zusammenarbeit und Kooperationen sowie den Anspruch, die Formate Kino und Filmfestival im Licht aktueller gesellschaftlicher Veränderungen neu zu denken.

Kaleidoskop – Film und Freiluft

2.-16. Juli 2021 | Arena Wien | täglich 21:00 | Eintritt frei

www.kaleidoskop.film

https://arena.wien

Pressefotos

https://tinyurl.com/kaleidoskop-presskit-2021

Konzeption & Produktion

CineCollective – Filmkulturen & kuratorische Praxis

Djamila Grandits, Marie-Christine Hartig, Lisa Mai, Doris Posch

www.cinecollective.cc

