Kurz: Gratulation an die Schülerunion zum herausragenden Wahlerfolg bei den diesjährigen Landesschülervertretungswahlen

Corona-Krise hat die Wichtigkeit einer guten und engen Zusammenarbeit zwischen Schülervertretern und politischen Entscheidungsträgern deutlich gemacht

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an die Schülerunion zum hervorragenden Wahlerfolg bei den diesjährigen Landesschülervertretungswahlen trotz der schwierigen Bedingungen aufgrund der Pandemie. Es ist uns bewusst, dass gerade für die Schülerinnen und Schüler in unserem Land, die Corona-Krise eine enorme und vor allem eine noch nie dagewesene Herausforderung war. Umso dankbarer bin ich, dass es uns in dieser Krise gelungen ist, stets gemeinsam mit Bildungsminister Heinz Faßmann sowie Vertreterinnen und Vertretern der Schülerschaft, bestmögliche Rahmenbedingungen für die Bildung in Österreich zu schaffen. Ich freue mich bereits jetzt schon auf eine weitere gute und enge Zusammenarbeit und wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen erholsamen Sommer“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann, Sebastian Kurz.

Auch der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, schließt sich der Gratulation an: „Es ist wirklich schön, dass die Schülerunion aufgrund des hervorragenden Wahlergebnisses bei den heurigen Landesschülervertretungswahlen auch in der kommenden Periode den Bundesschulsprecher/die Bundesschulsprecherin sowie alle drei Bereichssprecher auf Bundesebene stellen wird. Damit ist auch im kommenden Schuljahr eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schülervertretern und der Politik garantiert. Als Volkspartei werden wir uns auch weiterhin mit aller Kraft für einen digitalisierten und modernisierten Bildungsstandort Österreich einsetzen, denn die künftigen Generationen liegen uns allen am Herzen“, betont Melchior abschließend.

