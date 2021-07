FM4 Summer Sessions: Eine besondere Konzertreihe in Zell am See-Kaprun

Heute, Donnerstag, starten die FM4 Summer Sessions in Zell am See-Kaprun im Rahmen der SalzburgerLand Kampagne "Dafür leben wir".

Mit den FM4 Summer Sessions richten wir uns im Rahmen unserer aktuellen Sommerkampagne ‚Dafür leben wir‘ an eine junge, urbane Zielgruppe, um ihnen die natürliche Schönheit des SalzburgerLandes näherzubringen Eva Haselsteiner, Bereichsleitung Kampagnen- und Partnermanagement bei SalzburgerLand Tourismus 1/3

Es war schon längere Zeit unser Traum, unsere österreichischen LieblingskünstlerInnen unter freiem Himmel und in szenisch möglichst ansprechender Umgebung beim Musikmachen abzubilden. Neben der, dem Medium geschuldeten, Verliebtheit in außergewöhnliche Akustik, war hier auch die Video-Komponente ein wichtiges Thema Daniel Kupka, , Head of Marketing & Communications bei Radio FM4 2/3

Es hat uns sehr gefreut, die Location der diesjährigen Konzerte der FM4 Sound Sessions sein zu können und den Künstlern eine großartige Bühne zwischen Gletscher, Berg und See bieten zu können“, freut sich Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun. „Die durchgängige Präsenz von vier Wochen auf Radio FM4 bringt uns die nötige Aufmerksamkeit und erreicht eine klar definierte Zielgruppe. Darüber hinaus schaffen die einzelnen Social-Media Accounts der Bands entsprechende Reichweiten und unterstreichen die Schönheit, Vielfalt und Einzigartigkeit unserer Region Zell am See-Kaprun. Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun 3/3

Zell am See-Kaprun (OTS) - Gemeinsam mit SalzburgerLand Tourismus entstand im Rahmen der SalzburgerLand-Sommerkampagne „Dafür leben wir“ eine besondere Konzertreihe in Kooperation mit dem Radiosender FM4: Heute, Donnerstag, starten die FM4 Summer Sessions in Zell am See-Kaprun.

Mit AVEC, Cari Cari, Elektro Guzzi und Camo & Krooked & Mefjus geben bei der Premiere dieses brandneuen Formats im Rahmen der bekannten Sendung „FM4 Soundpark“ vier absolute Top-Acts der österreichischen Musik-Szene jeweils ein 30-minütiges Konzert – an einigen der atemberaubendsten Outdoor-Locations in Zell am See-Kaprun: vom Schiff MS Schmittenhöhe auf dem Zeller See bis hin zur wohl höchsten Bühne Österreichs auf der „Top of Salzburg“ Panoramaplattform am Kitzsteinhorn auf 3.029 m Seehöhe.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Radio FM4

„ Mit den FM4 Summer Sessions richten wir uns im Rahmen unserer aktuellen Sommerkampagne ‚Dafür leben wir‘ an eine junge, urbane Zielgruppe, um ihnen die natürliche Schönheit des SalzburgerLandes näherzubringen “, betont Eva Haselsteiner, Bereichsleitung Kampagnen- und Partnermanagement bei SalzburgerLand Tourismus. Berührungspunkte mit dem Radiosender gab es schon länger – u.a. stammt der unkonventionelle Kampagnensong ‚Dafür leben wir‘ vom Salzburger Rapper und Songwriter ‚Scheibsta‘, bekannt von seinen Rap-Ups in der FM4 Morning Show.



Die Idee der außergewöhnlichen Konzertreihe stieß bei Radio FM4 auf fruchtbaren Boden. „ Es war schon längere Zeit unser Traum, unsere österreichischen LieblingskünstlerInnen unter freiem Himmel und in szenisch möglichst ansprechender Umgebung beim Musikmachen abzubilden. Neben der, dem Medium geschuldeten, Verliebtheit in außergewöhnliche Akustik, war hier auch die Video-Komponente ein wichtiges Thema “, erklärt Daniel Kupka, Head of Marketing & Communications bei Radio FM4.

Konzert-Aufnahmen für Radio und Online

Bei den FM4 Summer Sessions mit AVEC, Cari Cari, Elektro Guzzi und Camo & Krooked & Mefjus wurde nicht nur die Musik für die nächsten FM4 Soundpark-Sendungen jeweils donnerstags ab 19.00 Uhr aufgezeichnet. Bei den exklusiven Konzerten, die ja insbesondere von den außergewöhnlichen Locations leben, wurde natürlich mitgefilmt. Die Konzert-MitschnitteFilme werden auf den reichweitenstarken FM4 Online-Plattformen die FM4 Summer Sessions mitbegleiten.



„ Es hat uns sehr gefreut, die Location der diesjährigen Konzerte der FM4 Sound Sessions sein zu können und den Künstlern eine großartige Bühne zwischen Gletscher, Berg und See bieten zu können“, freut sich Renate Ecker, Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun. „Die durchgängige Präsenz von vier Wochen auf Radio FM4 bringt uns die nötige Aufmerksamkeit und erreicht eine klar definierte Zielgruppe. Darüber hinaus schaffen die einzelnen Social-Media Accounts der Bands entsprechende Reichweiten und unterstreichen die Schönheit, Vielfalt und Einzigartigkeit unserer Region Zell am See-Kaprun. “

FM4 Summer Session aus dem SalzburgerLand – Alle Termine:

Donnerstag, 8. Juli 2021, 19.00 Uhr: AVEC von der Panoramaterrasse auf der Schmittenhöhe in Zell am See

AVEC von der Panoramaterrasse auf der Schmittenhöhe in Zell am See Donnerstag, 15. Juli 2021, 19.00 Uhr: Camo & Crooked & Mefjus von der "Top of Salzburg" Panoramaplattform am Kitzsteinhorn

Camo & Crooked & Mefjus von der "Top of Salzburg" Panoramaplattform am Kitzsteinhorn Donnerstag, 29. Juli 2021, 19.00 Uhr: Elektro Guzzi am Rooftop des Ferry-Porsche Congress Center in Zell am See

Elektro Guzzi am Rooftop des Ferry-Porsche Congress Center in Zell am See Donnerstag, 5. August 2021, 19.00 Uhr: Cari Cari auf der MS Schmittenhöhe

Rückfragen & Kontakt:

Zell am See-Kaprun Tourismus

Johanna Klammer, BA

Presse

j.klammer @ zellamsee-kaprun.com

http://www.zellamsee-kaprun.com