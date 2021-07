Verkehrskontrolle führte zur Festnahme eines mittels europäischem Haftbefehl gesuchten Mannes

Vorfallszeit: 07.07.2021, 20:45 Uhr, Vorfallsort: 11., Sedlitzkygasse

Wien (OTS) - Polizisten der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse führten im Zuge eines Verkehrsplanquadrates Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Rappachgasse durch. Dabei nahmen sie einen PKW wahr, der, als der Lenker die Polizisten sah, umdrehte und wegfuhr. Die Beamten verständigten eine, an dem Planquadrat ebenfalls teilnehmende, Zivilstreife, die den PKW in der Sedlitzkygasse abgestellt auffand, der Lenker war jedoch vorerst nicht zu sehen. Nach wenigen Minuten jedoch kam der Lenker zum Fahrzeug zurück. Im Zuge einer Personskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann, ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, mittels europäischem Haftbefehl aus Rumänien gesucht wird. Ihm droht dort eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren wegen strafrechtlicher Delikte. Er wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

