Sportliche Spendenaktion für das Wiener Hilfswerk

Sportler Danijel Okic hat sich nach einem schweren Schicksalsschlag ins Leben zurückgekämpft und startet jetzt eine Spendenaktion.

Wien (OTS) - Der 29-jährige ehemalige Wrestler Danijel Okic erlitt im Jahr 2015 einen schweren Schicksalsschlag und hat sich durch seine Energie und Stärke ins Leben zurückgekämpft. Mit der Bekanntmachung seiner Geschichte möchte er den Menschen Mut machen und gleichzeitig Gutes tun. Am 11. Juli läuft Danijel beim Grazer Halbmarathon 2021 mit und ruft dabei zum Spenden für das Wiener Hilfswerk auf.



Danijels Geschichte

Danijel Okic war leidenschaftlicher Wrestler bis er im Jahr 2015 einen sehr schweren Unfall hatte. Während eines Wettkampfes erlitt er ein Schädel-Hirn-Trauma und lag danach im Koma. Als er daraus erwachte, konnte er nicht mehr gehen und hatte große Erinnerungslücken. Doch Danijel ist ein Kämpfer. Nach jahrelanger Rehabilitation ist er zurück. Er hatte sich bewusst dazu entschieden, nach diesem Schicksalsschlag wieder aufzustehen. In der Reha Radkersburg traf er auf Menschen, die seit jeher auf einen Rollstuhl angewiesen sind und trotzdem glücklicher erschienen als viele andere Menschen. Das ließ Danijel realisieren, wie glücklich er sich doch schätzen kann, auf seinen eigenen zwei Beinen durch dieses wunderschöne und von Überraschungen geprägte Leben gehen zu können. „Ich weiß ganz genau wie es ist, auf Hilfe angewiesen zu sein, und möchte jetzt meinen Teil zum Allgemeinwohl in Form von Spenden beitragen“, meint Danijel. Wenn Sie Danijel bei seiner Spendenaktion für das Wiener Hilfswerk unterstützen möchten: Wiener Hilfswerk, Spendenkonto, IBAN: AT58 2011 1284 4290 7831, Verwendungszweck „Danijel“



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



