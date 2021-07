GPA-Teiber: Anspruch auf 4-Tage-Woche in Kollektivverträgen sicherstellen

Für bessere Arbeitsbedingungen und Klimaschutz

Wien. (OTS) - „Der aktuelle 4-Tage-Woche-Versuch in Island ist ein großer Erfolg. Dieser sollte auch in Österreich Anlass geben, die Rahmenbedingungen bei der Arbeitszeit zu verbessern“, so die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber. ++++

„Im Handel ist durch eine kollektivvertragliche Regelung bereits ein Rechtsanspruch auf die 4-Tage-Woche gelungen. Wir werden als Gewerkschaft GPA das Thema Neuverteilung der Arbeitszeit und Verankerung der 4-Tage-Woche auf der Ebene der Kollektivverträge intensiv weiterverfolgen“, kündigt Teiber Forderungen der ArbeitnehmerInnen bei den Kollektivvertragsverhandlungen ab Herbst an. Sie fordert von den Arbeitgebern: „Die Wirtschaftskammer muss ihre starre Haltung in den Kollektivvertragsverhandlungen aufgeben und ideologische Scheuklappen ablegen. Die Zeichen der Zeit sind klar: Die Vier-Tage-Woche kommt den Wünschen vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entgegen und steigert die Produktivität – eine Win-Win-Situation.“

Teiber weist auch auf den Klimaschutzaspekt der Forderung hin: „Wenn die Arbeitszeit auf vier Tage statt auf fünf verteilt ist, dann fallen bei Auto-Pendlerinnen und -Pendlern 20 Prozent der klimaschädlichen Emissionen weg. Im Sinne des Umweltschutzes könnte hier eine Maßnahme gesetzt werden, die gleichzeitig sinnvoll ist und den Wünschen vieler Beschäftigter entspricht.“





