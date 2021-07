3. Bezirk: Film-Festival „Kaleidoskop“ in der Arena Wien

Wien (OTS/RK) - Seit Freitag, 2. Juli, läuft in der „Arena Wien“ (3., Baumgasse 80) das Open-Air-Kino-Festival „Kaleidoskop – Film und Freiluft“. Noch bis Freitag, 16. Juli, werden unter freiem Himmel allabendlich Streifen rund um „Sehnsuchtsorte“ und „Nichtorte“ und verschiedenste Lebenskonzepte vorgeführt. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 21.00 Uhr (Einlass und Gastronomie: ab 20.00 Uhr, freie Platzwahl). Der Eintritt ist frei. Heute, Donnerstag, zeigt das „Kaleidoskop“ den Streifen „Kajillionaire“ (USA 2020, Miranda July, Original-Fassung mit Untertiteln), der als eine „zärtliche Komödie über den Versuch Nähe zuzulassen und Begehren zu wagen“ bezeichnet wird. Gleich sehenswert ist der Film „Space Dogs“ (Ö/D 2019, Elsa Kremser, Levin Peter, Original-Fassung mit Untertiteln) am Freitag, 9. Juli. Im Fokus der Produktion stehen eine Tier-Legende sowie zwei Straßenhunde in Moskau und deren „faszinierende Reise durch die Nacht“. Auskünfte: Telefon 0681/84 23 80 70.

In Kooperation mit dem „Stadtkino im Künstlerhaus“ (1., Akademiestraße 13) werden alle Filme aus dem Freiluft-Kino am nächsten Tag im Saal aufgeführt (Anfang: 18.00 Uhr, Karten: 7 Euro). Detail-Auskünfte und Reservierungen: Telefon 712 62 76, E-Mail stadtkino@stadtkinowien.at. Für Konzept plus Abwicklung des Projektes „Kaleidoskop – Film und Freiluft“ ist das Kuratorinnen-Team „CineCollective“ verantwortlich: Telefon 0650/50 90 050 bzw. E-Mail contact@cinecollective.cc. Infos im Internet: www.kaleidoskop.film.

