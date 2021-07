Huawei gewinnt 5 GLOMO Awards auf dem MWC 2021

Das globale Technologieunternehmen wurde in verschiedenen Kategorien für technische Leistungen und soziales Engagement ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Huawei war der größte Gewinner der diesjährigen Global Mobile (GLOMO) Awards auf dem Mobile World Congress 2021 (MWC21) in Barcelona. Das Unternehmen konnte fünf Auszeichnungen in vier Kategorien entgegennehmen. Damit setzt sich die Siegesserie der vergangenen Jahre fort: 2020 konnte Huawei sechs und 2019 fünf Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Die GLOMO Awards sind eine der renommiertesten internationalen Auszeichnungen der Tech-Industrie, die von Experten und Vordenkern der Branche vergeben werden.

1. Beste mobile Netzwerkinfrastruktur

In der Kategorie „Mobile Tech“ gewann die kompakte BladeAAU-Serie von Huawei die Auszeichnung für die beste mobile Netzwerkinfrastruktur. Die Blade AAU-Serie wird weltweit eingesetzt und vereinfacht die Standortinstallation von Netzwerk-Basisstationen. Das ermöglicht es Betreibern, alle Frequenzbänder und Standards (2G, 3G, 4G, 5G) gleichzeitig auf einem einzigen Mast anzubieten.

2. Beste mobile Innovation für vernetzte Wirtschaft

In der Kategorie „Industry X“ gewannen China Southern Power Grid (CSPG), China Mobile und Huawei den Preis für die beste mobile Innovation für ihr 5G-inspiriertes Smart-Grid-Projekt. Als weltweit erstes kommerzielles 5G-Privat-WAN für die Strombranche dient das Projekt als Meilenstein für die digitale Transformation von CSPG.

3. Beste mobile Innovation für Schwellenländer

In der Tech4Good-Kategorie gewann Huawei zwei Auszeichnungen. Die erste für seine RuralStar Pro-Lösung zur digitalen Inklusion für abgelegene Gebiete mit schlechter Netzabdeckung. Die branchenweit erste integrierte Zugangs- und Backhaul-Lösung wurde in einem ländlichen Gebiet in Guizhou, China, eingesetzt. Sie ermöglicht neue digitale Möglichkeiten über eine schnelle und zuverlässige Telekommunikationsinfrastruktur.

4. Herausragender mobiler Beitrag zu den UN-SDGs

Die zweite Auszeichnung in der Tech4Good-Kategorie ging an die Rainforest Connection (RFCx) und das akustische Warnsystem Nature Guardian von Huawei. Das System wird auf der ganzen Welt eingesetzt, um natürliche Ökosysteme zu überwachen, indem es die Geräusche von Wilderei und illegalem Holzeinschlag erkennt.

5. Beste Innovation für COVID-19 Pandemie-Reaktion & Wiederherstellung

In der Kategorie „Herausragende Leistung“ wurde Huawei mit dem Preis für die beste Innovation für COVID-19 Pandemie-Reaktion und -Wiederherstellung ausgezeichnet. Das Siegerprojekt war eine innovative 5G-Telemedizinlösung für Innenräume im China-Japan Friendship Hospital in Peking.

„Wir sind ganz besonders stolz, dass wir auch dieses Jahr wieder so viele GLOMO-Awards mit nach Hause nehmen konnten“, freut sich Erich Manzer, Deputy CEO bei Huawei Austria, „Eines der Preisträger-Projekte wird bald auch in Österreich umgesetzt, wir befinden uns gerade in der finalen Abstimmungsphase, aber ich will an dieser Stelle noch nicht allzu viel verraten.“

