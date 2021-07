Neue Stipendien für Wissenschaftsjournalismus ausgeschrieben

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften fördert wissenschaftsjournalistische Projekte mit insgesamt 16.000 Euro. Bewerbungen können bis 6. September eingereicht werden.

Wien (OTS) - Hobbyvirologen auf Youtube, Verschwörungstheorien zum Klimawandel und Fake News über Migration: Wir sind inzwischen täglich mit ungeprüften Informationen zu aktuellen Nachrichten konfrontiert. Qualitätsjournalismus über Wissenschaft kommt daher in der Gegenwart eine besonders wichtige Rolle als verlässliche Informationsquelle zu.

Damit Journalistinnen und Journalisten diese Rolle erfüllen können, brauchen sie eigentlich Selbstverständliches: Zeit, Geld und Ressourcen. Doch die Realität sieht vielfach anders aus. Hoher Zeitdruck, ein überbordendes Arbeitsvolumen und eine unsichere finanzielle Lage lassen immer weniger Raum, um vertiefende journalistische Fragen an die Wissenschaften zu stellen.

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) will den Wissenschaftsjournalismus in Österreich daher mit eigens ausgeschriebenen Stipendien stärken: Das 2019 gestartete Förderprogramm „Stipendium Forschung & Journalismus“ unterstützt Journalist/innen dabei, ihr wissenschaftsjournalistisches Vorhaben ohne zeitlichen oder materiellen Druck in die Tat umzusetzen. Dafür fördert die ÖAW auch in diesem Jahr wieder vier Projekte mit jeweils 4.000 Euro für eine Laufzeit von bis zu zwei Monaten.

Einreichen ab sofort möglich

Auch in der nunmehr dritten Ausschreibungsrunde lädt die ÖAW Bewerber/innen ein, die in Österreich tätig und entweder festangestellt sind oder als freie Wissenschaftsjournalist/innen arbeiten und die zumindest einjährige Erfahrungen in diesem Bereich vorweisen können. Ab sofort und bis zum 6. September 2021 können wissenschaftsjournalistische Projektvorschläge eingereicht werden. Die Themen sind frei wählbar, sollten aber einen Bezug zu wissenschaftlichen Fachbereichen haben, in denen an ÖAW-Standorten in Wien, Graz, Linz, Innsbruck oder Leoben geforscht wird.

Ausdrücklich willkommen sind auch diesmal Projekte, die sich interdisziplinären Themen widmen. Print- und Onlinejournalist/innen sind ebenso zur Einreichung eingeladen wie Radio- oder TV-Journalist/innen, wobei insbesondere crossmediale Zugänge gefördert werden. Die Bearbeitung der Themen erfolgt in völliger journalistischer Freiheit, eine Berichterstattung über die Forschungsarbeit an der ÖAW ist dezidiert kein Auswahlkriterium.

Die Auswahl der Stipendiat/innen unter allen Einsendungen erfolgt durch eine Jury aus Vertreter/innen der ÖAW, vom Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ), dem Presseclub Concordia sowie den Wissenschaftsredaktionen von APA und Ö1.

Weitere Informationen:

stipendien.oeaw.ac.at/stipendium-forschung-journalismus/







Stipendium Forschung & Journalismus Jetzt einreichen

