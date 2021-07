Bernhard Jarolim wird neuer Wiener Stadtbaudirektor

Wien (OTS/RK) - Wiens Stadtbaudirektion bekommt mit DI Bernhard Jarolim ab 1. August 2021 eine neue Führung. Gestern Mittwoch, am 7. Juli 2021, überreichten im Festsaal des Wiener Rathauses Magistratsdirektor Dr. Erich Hechtner und Bürgermeister Dr. Michael Ludwig dem bisherigen Gruppenleiter in der Baudirektion gemeinsam das Bestellungsdekret.

Bürgermeister Ludwig zeigte sich im Beisein des Wiener Landtagspräsidenten, des Vorsitzenden des Wiener Gemeinderats, zahlreichen Mitgliedern der Wiener Stadtregierung sowie dem Vorsitzenden der younion – die Daseinsgewerkschaft erfreut über die Bestellung von Bernhard Jarolim: „Langjährige Führungserfahrung im Magistrat in verschiedenen Spitzenfunktionen kombiniert mit zahlreichen herausragenden Projekten – z.B. das Innovationsvorzeigeprojekt „Smarter Together“ oder der „Wiener Mietenrechner“ – und ausgestattet mit einer hohen sozialen Kompetenz, das zeichnet die Persönlichkeit von Bernhard Jarolim aus. Gerade im Geschäftsbereich Bauten und Technik stehen uns angesichts unserer ambitionierten Klimaziele große Herausforderungen bevor. Gemeinsam mit dem kompetenten Team in der Baudirektion wird der neue Stadtbaudirektor alles tun, dass Wien als eine wachsende Metropole im Herzen Europas weiter mit hoher Lebensqualität auch international punktet.“

Ludwig dankte bei dieser Gelegenheit der seit 1.1.2009 tätigen Stadtbaudirektorin DIin Brigitte Jilka ausdrücklich für die souveräne, jahrlange erfolgreiche Führung der Baudirektion. Jilka geht mit Ende Juli 2021 in Pension. Für die intern und extern ausgeschriebene Position gab es 12 BewerberInnen (10 Männer, 2 Frauen), 6 Personen nahmen am Hearing teil.

Werdegang des neuen Bereichsdirektors für Bauten und Technik

DI Bernhard Jarolim (54) begann seine Berufskarriere nach dem Studium der Landschaftsökologie und Stadtgestaltung auf der Universität für Bodenkultur im Ingenieurbüro Neukirchen. 1995 wechselte er zur Stadt Wien, wo er zu Beginn in der damaligen MA 40 – Technische Grundstücksangelegenheiten als Referent im Dezernat Liegenschaftsbewertung tätig war. 1998 stieg er zum Leiter des Dezernats „Miet- und Nutzwertberechnung“ auf. Nach einer halbjährigen Jobrotation bei Wr. Wohnen kehrte er wieder als Leiter der Gruppe „Miet- und Nutzwertberechnung“ in die nunmehrige MA 25 zurück. Im November 2008 wurde Jarolim stellvertretender Abteilungsleiter der MA 25, ab Jänner 2009 Leiter der Stabstelle Support und Kommunikation. Zwei Jahre später, im November 2010, erfolgte die Bestellung zum Leiter der MA 25. Mit Juni 2017 erfolgte der Wechsel in die Baudirektion als Leiter der Kompetenzzentrums „Bauforschung, Regulative Bau, Ingenieurservices, Normen im Geschäftsbereich“ und zum Bediensteten mit Sonderaufgaben gemäß §9 GOM.

Aufgaben des Stadtbaudirektors bzw. des Geschäftsbereichs Bauten und Technik:

Der Stadtbaudirektor ist der oberste Techniker der Stadt Wien und ist als Bereichsdirektor in der Magistratsdirektion für die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung im gesamten Geschäftsbereich Bauten und Technik des Magistrates der Stadt Wien verantwortlich. Er wirkt im Magistrat der Stadt Wien als steuernde, koordinierende, richtliniensetzende und im Sinne des Controllings prüfende Stelle.

Folgende Kompetenzzentren, Projektleitungen und Servicestellen sind Teil seines Geschäftsbereichs:

Kompetenzzentrum soziale und kulturelle Infrastruktur, BetreiberInnenservice, NutzerInnenplattform

Kompetenzzentrum technische Infrastruktur, bauliche Sicherheit im öffentlichen Raum

Kompetenzzentrum übergeordnete Stadtplanung, Smart City Strategie, Partizipation, Gender Planning

Kompetenzzentrum grüne und umweltbezogene Infrastruktur, Umwelt

Kompetenzzentrum Bauforschung, Regulative Bau, Ingenieurservices, Normen

Bereichsleitung Immobilienstrategie, Infrastrukturbedarfe

Projektleitung Wien Bahnareale

Projektleitung Seestadt Aspern

Services Auftragswesen und ISBA

Services Managementsysteme und IKT

Services Interne Leistungen



