Öffentlicher Hinweis „California Vegan“

„California Vegan“ mit dem Herstellungsdatum 29.06.21 und dem Verbrauchsdatum 02.07.2021 ist wegen einer Kontamination mit Listerien nicht zum Verzehr geeignet!

Wien (OTS) - Im Produkt „California Vegan“ des Herstellers „Eat Happy To Go Österreich GmbH“ wurde bei einer Analyse „Listeria monocytogenes“ festgestellt. Betroffen ist das Produkt „California Vegan“ mit dem Herstellungsdatum 29.06.2021 und dem Verbrauchsdatum 02.07.2021. Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet. Das Produkt ist in den Regalen nicht mehr erhältlich.

„Eat Happy To Go Österreich GmbH“ kommt seiner Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und informiert vorsorglich die Kundinnen und Kunden.

