Das praktische E-Bike-Abo von Bike Gorillaz gibt es es jetzt auch ab drei Monaten

Wien (OTS/LCG) - Pünktlich zum Sommerbeginn wartet das erste österreichische E-Bike-Abo vom Wiener Unternehmen Bike Gorillaz mit einem besonderen Zuckerl für Schnellentschlossene auf: Ab sofort können die beliebten E-Bike-Abos auch mit einer Laufzeit von nur drei Monaten abgeschlossen werden. Je nach Wahl des persönlichen Lieblingsbikes starten die monatlichen Kosten für Drei-Monats-Abos bei 139 Euro. Über lange Wartezeiten müssen sich Bike-Gorillaz-Kunden ebenfalls keine Sorgen machen: Geliefert wird persönlich innerhalb von 72 Stunden. Die Kosten für Versicherung, Wartung sowie den beliebten Hol- und Bringservice sind in Abopreis bereits enthalten. Neben der Ergänzung der Abomodelle auf drei, sechs, zwölf und 18 Monate erweitert Bike Gorillaz auch seinen Lieferradius. Neben Wien, Niederösterreich und dem Burgenland werden die E-Bikes der Markenhersteller Husqvarna und Raymon ab sofort auch an Wunschadressen in Oberrösterreich und der Steiermarkt zugestellt.

„Die Beliebtheit von E-Bikes steigt konstant. Sie sind die erste Wahl, wenn es um den schnellen Weg ins Büro, eine entspannte Tour ins Grüne oder auf einen anspruchsvollen Trail in den Bergen geht. Unabhängig von Alter oder Fitnessgrad, verschaffen E-Bikes Freude an der Bewegung. Mit dem neuen Summer-Special bieten wir nun auch die Möglichkeit, unsere E-Bikes einen Sommer lang zu testen. Ohne Wartezeiten, dafür inklusive Rundum-Sorglos-Paket“ , so Bike-Gorillaz-Geschäftsführer Arjun Ahluwalia.

„Nach unserem Start in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland freuen wir uns, das Bike-Gorillaz-Gebiet zu erweitern. Die Freizeitregionen Oberösterreich und Steiermark bieten atemberaubende Mountain-Trails, die sich ideal zum E-Biken eigenen“ , ergänzt Nikolaus Mautner Markhof, Partner bei Bike-Gorillaz.

Hohe Qualität und umfassender Service überzeugen

Seit rund drei Monaten bietet Bike Gorillaz E-Bikes namhafter Markenhersteller erstmals in Österreich im Abo an. Zur Wahl stehen beispielsweise das E-Mountainbike „Husqvarna Hard Cross 6“, im Abo-Preis ab 149 Euro pro Monat, das im Handel um knapp 5.000 Euro erhältlich ist. Oder das E-Trekkingbike „Raymon CrossRay E 4.0“ mit einem Listenpreis von knapp 3.000 Euro, das es im Abo ab 89 Euro pro Monat gibt. Die Liste der verfügbaren E-Bikes wird laufend erweitert. Die Dauer des Abos kann frei zwischen drei, sechs, zwölf oder 18 Monaten gewählt werden. Über die Sommermonate reduziert Bike Gorillaz zudem die einmalige Aktivierungsgebühr von 69 auf 39 Euro. Abgeschlossen wird das praktische All-Inclusive-Abo rein digital auf bikegorillaz.com.





