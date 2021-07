NEOS: Freude über erste liberale Landesschulsprecherin

Meinl-Reisinger/Oberhofer: „Ivana Monz zeigt, wie dringend notwendig frischer Wind in der Schülervertretung ist.“

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Ivana Monz, die heute zur ersten liberalen Landesschulsprecherin gewählt wurde“, freut sich NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger über die heutige Wahl der Landeschüler_innenvertretung in Tirol. „Der Einzug der JUNOS Schüler_innen in die Bundesschüler_innenvertretung beim ersten Antritt zeigt, wie dringend notwendig frischer Wind auf allen Ebenen in unserem Land ist. Eine starke und aktive liberale JUNOS-Stimme in der Schüler_innenvertretung ist ein sehr wichtiger Teil unserer Organisation. Ich bin mir sicher, dass Ivana Monz und ihr gesamtes Team vollen Einsatz zeigen werden und im Interesse der Schüler_innen gute und wichtige Themen ansprechen können“

„Ich freue mich sehr, dass in Tirol so viele engagierte Schüler_innen für frischen Wind sorgen - abseits von ideologischen Grabenkämpfen“, zeigt sich auch NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer hoch erfreut. „Die Anliegen der Tiroler Schüler_innen sind bei Ivana Monz in besten Händen. Für ganz NEOS in Tirol bedeutet diese heutige Wahl starken Rückenwind für die kommenden Aufgaben.“

