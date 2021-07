EAG: Ein großer Erfolg für die Energiewende

Wien (OTS) - Mit der Verabschiedung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespaket (EAG-Paket) im heutigen Nationalrat ist endlich jener gesetzliche Rahmen gelegt, um der heimischen Biogas-Branche die Weichen in Richtung aktiver Teilnahme an der Energiewende Österreichs und Fortbestand bestehender Anlagen zu stellen. Dem Regierungsziel entsprechend wurde zusätzlich zum Ausbau im Ökostrombereich auch ein erneuerbares Gas Ziel von 5 TWh festgelegt. Somit kann Biogas in Zukunft mehrfach am Ziel der Klimaneutralität mitwirken. Neue Anlagen sollen vordringlich in der Nähe des gut ausgebauten Gasnetzes errichtet werden und das erzeugte Biomethan in das Gasnetz einspeisen. Zur Unterstützung des 100 % Ökostromzieles werden sowohl neue als auch bestehende Biogasanlagen beitragen können.

„Mit den Verbesserungen die durch die Verhandlungen im Parlament eingefügt wurden, kann die Biogas-Branche ihre Stärken in regionaler und steuerbarer Produktion von Strom, Wärme und Gas als Teil der Dekarbonisierung des Energiesektors bis 2040 leisten!“, zeigt sich Norbert Hummel, Obmann Biogas des Kompost und Biogas Verbandes (KBVÖ), erfreut.

Durch die nunmehr beschlossenen Regelungen sieht die Biogas-Branche, dank den Verhandlungsführern im Besonderen bei Frau BM Leonore Gewessler und StS Magnus Brunner, einer optimistischen Zukunft entgegen. Lediglich das Verbleiben eines geeigneten Umsetzungs- und Abwicklungssystems für die Biomethaneinspeisung, kann als Wermutstropfen bezeichnet werden. Letzteres ist gerade zur Erfüllung der Pariser Klimaschutzziele unbedingt erforderlich und lässt die Branche auf das Versprechen von BM Leonore Gewessler setzen, den notwendigen Rechtsrahmen innerhalb eines halben Jahres dem Parlament zur Beschlussfassung vorzulegen. „Der letzte Baustein um ‚Greening the Gas‘ zum Erfolg zu führen fehlt leider noch. Wir sehen daher die Regierung weiter in Verantwortung, wie versprochen nach der Sommerpause diese Lücke zu schließen!“, so Hummel abschließend.

