Heinisch-Hosek zum Tod von Erich Schleyer: Österreich verliert einen großen Geschichtenerzähler

Wien (OTS/SK) - Bestürzt über den Tod von Erich Schleyer, der in vielen Kunstgattungen zu Hause war, ist SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek. „Erich Schleyer hat als Schauspieler in Theater und TV, als Musicalstar und auch als Buchautor dem Publikum sehr viel gegeben. Generationen von Kindern sind mit seinen Geschichten aufgewachsen. Er hat sein jugendliches Publikum immer auf Augenhöhe angesprochen und mit seinen Märchen und seinem Humor verzaubern können“, so die SPÖ-Kultursprecherin, die den Angehörigen sowie Freundinnen und Freunden des Verstorbenen ihr Beileid ausdrückt. **** (Schluss) ah/up

