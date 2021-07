VSV/Kolba: VSV schließt Österreicher an Musterfeststellungsklage gegen Daimler an

Kosten- und risikofreie Durchsetzung von Schadenersatz wegen Diesel-Skandal

Wien (OTS) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) kündigt heute an, wegen des Diesel-Skandals gegen Daimler eine Musterfeststellungsklage in Deutschland einzubringen. Dabei kämpft der vzbv um die Feststellung, dass Daimler ebenfalls bei der Abgasreinigung betrogen hat und daher zum Schadenersatz verpflichtet ist. Das Durchsetzen von Zahlungen nach einem solchen Feststellungsurteil liegt aber dann bei den Geschädigten.

"Der VSV unterstützt österreichische Inhaber von Fahrzeugen von Daimler Mercedes und bietet den kosten- und risikolosen Anschluss an der Musterfeststellungsklage durch unseren deutschen Vertrauensanwalt an," verkündet Peter Kolba, Obmann des VSV. "Selbst falls der vzbv auch mit Daimler einen Vergleich unter Ausschluss von Österreichern - wie seinerzeit bei VW - anstreben sollte, macht die Teilnahme Sinn, weil dadurch die Verjährung von Ansprüchen unterbrochen wird."

Die Teilnahme ist ab sofort über die Web-Site www.klagen-ohne-risiko.at möglich.

"Die Automobilindustrie hat über Jahre die Umwelt mit weit überhöhten Grenzwerten an NOx, das durch eine Abschaltung der Abgasreinigung im Echtbetrieb rausgelassen wurde, verpestet. Tausende Menschen sind an Lungenerkrankungen vorzeitig deshalb verstorben. Wenn nun viele Fahrzeuginhaber Schadenersatz einfordern, dann muss Daimler – so wie VW – einen Teil des kassierten Unrechtsgewinnes wieder herausgeben. Das macht solchen Betrug in Zukunft unattraktiv" sagt Kolba.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +436602002437