Jörgerbad mit erweitertem Freibereich: Mehr Platz für Badegäste

Vergrößerte Liegewiese und neuer Wasserspielplatz für Kinder

Wien (OTS) - Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat Christoph Wiederkehr, Bezirksvorsteherin Drin Ilse Pfeffer und der Abteilungsleiter der MA 44, DI Hubert Teubenbacher präsentierten heute den erweiterten Freibereich im Jörgerbad.

In neunmonatiger Bauzeit wurden die Liegeflächen erweitert und attraktiver gestaltet. Durch die Einbeziehung des Vorbereichs entlang der Jörgerstraße und eine Verbreiterung des Bades entlang der Rötzergasse wird die Liegewiese um rund 450 Quadratmeter vergrößert, was eine Erweiterung der Liegefläche um rund 50 Prozent bedeutet. Dabei werden die hier bereits existierenden Bäume als Schattenspender in den erweiterten Bereich des Bades mit einbezogen und die derzeit mit Asphalt versiegelten Flächen wurden als Wiese für die Badegäste neugestaltet. Die Gesamtfläche des Freibereiches steigt um 645 auf 2.785 m2.

Durch den Einbau von Rampen, neuem Treppenlift (zwischen Hallen- und Freibad) und einem neuen Pool-Lift wird das Bad auch für körperlich beeinträchtigte Personen gut nutzbar gemacht. In der Nähe des Freibeckens wurde ein neuer Wasserspielplatz für Kinder geschaffen.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr betont die Bedeutung der gesamten Badeanlage: „Das Jörgerbad trägt wesentlich zum Freizeitangebot im 17. Bezirk bei und ermöglicht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den sommerlichen Badespaß. Nun auch mit einem neuen Wasserspielgarten und einem größeren Freibereich.“

Das 1914 eröffnete Jörgerbad verfügt seit Beginn der 1980er Jahre über einen Freibereich durch Einbeziehung des ehemaligen Kinderfreibades Pezzlpark. Dieser Freibereich wurde im Vorjahr erstmals als Freibad Jörgerbad eigens geöffnet und von 12.400 Badegästen gerne genutzt. Langfristig wird eine deutliche Steigerung erwartet.

Bezirksvorsteherin Dr.in Ilse Pfeffer: „Ich freue mich sehr über das neue Hernalser Freibad, das neben dem traditionsreichen Hallenbad im Zentrum des 17. Bezirks ein neues und attraktives Freizeitangebot für alle Altersgruppen bietet.“

