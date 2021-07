BMF/Blümel: Wieder Luxus-Aufgriff von Flughafen-Zoll

38 Luxusuhren bei Reisender sichergestellt, Hehlerei-Verdacht

Wien (OTS) - 38 gebrauchte Luxusuhren der Marke „Rolex“ hatte eine niederländische Geschäftsfrau einem japanischen Händler in einem Hotel in Wien abgekauft. Als die Frau mit den Uhren zurück nach Düsseldorf fliegen wollte, wurde sie vor dem Abflug vom Zoll kontrolliert. Ersten Ermittlungsergebnissen zu Folge hatte sie per Überweisungen auf ein japanisches Konto insgesamt 296.800 Euro für die 2nd Hand - Uhren bezahlt.

Nach dem spektakulären Aufgriff der Zöllner am Flughafen Wien Ende Mai, als der Schmuggel eines Briten von 11 Luxusuhren im Gesamtwert von 155.000 Euro vereitelt wurde, ist das ein weiterer Fall im Luxussegment, in dem die Zollfahndung weiter ermittelt. Die Geschäftsfrau konnte den aufmerksamen Zöllnern zwar Rechnungen, die einen japanischen Briefkopf hatten, vorlegen, jedoch keine Zollanmeldungen. Für die Einfuhr aus Drittstaaten in die Europäische Union wäre eine Zolldeklaration nötig. Damit und durch Ihre Angaben bei der Befragung ist sie nicht des Schmuggels, sehr wohl aber der Abgabenhehlerei verdächtig. Der Abgabenhehlerei macht sich schuldig, wer vorsätzlich Waren, denen ein Schmuggel oder eine sonstige Umgehung zu Grunde liegen, kauft und weiter damit handelt. Die Frau gab an, den Japaner bereits in der Vergangenheit in verschiedenen europäischen Städten zu derartigen Geschäftsabwicklungen getroffen zu haben.

In diesem Fall könnte die Abgabenhehlerei mit einer Geldstrafe von bis zu 118.792,96 Euro geahndet werden. Dazu wurde ein Finanzstrafverfahren eingeleitet. Die 38 Uhren wurden vom Zoll beschlagnahmt. Sollten die Uhren im Zuge eines Schuldspruches als verfallen erklärt werden, gehen sie in Staatseigentum über und werden in Folge veräußert. Die Ermittlungen laufen.

Finanzminister Gernot Blümel: „Wieder haben die Zöllnerinnen und Zöllner am Flughafen Wien ihre Erfahrung und Professionalität unter Beweis gestellt. Mit Ihrem Einsatz sorgen sie täglich für Fairness im Sinne unserer redlichen Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Bilder: bit.ly/3AyYk7d

