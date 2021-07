Die Ö-Cloud Initiative – next layer vom Start weg dabei!

Mit der Teilnahme an der Ö-Cloud Initiative verpflichtet sich next layer zu noch umfassenderen Sicherheitsstandards und stärkt so den digitalen Datenstandort Österreich.

Wien (OTS) - Mit der Ö-Cloud Initiative setzt das BMDW einen wichtigen Schritt hin zur sicheren Cloud-basierenden Datenverwaltung und -nutzung in Österreich und Europa. Der ISO 27001-zertifizierte österreichische Internet Service Provider next layer war von Beginn an in den Arbeitsgruppen vertreten und bekam das Ö-Cloud-Gütesiegel für gleich vier seiner Produkte verliehen.

Die Ö-Cloud Initiative – next layer von Beginn an dabei

Mit der Ö-Cloud Initiative setzt das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort einen wichtigen Schritt hin zur sicheren Cloud-basierenden Datenverwaltung und Datennutzung in Österreich und Europa und fördert so die Unabhängigkeit von weltweit angesiedelten anonymen Servern. Für Anbieter von Cloud-Lösungen in Österreich werden so neue Handlungsspielräume geschaffen. Der österreichische Internet Service Provider next layer ist von Beginn an Teil der Ö-Cloud Initiative, bringt laufend seine Expertise in den entsprechenden Arbeitsgruppen ein und gestaltet so die Zukunft der Ö-Cloud aktiv mit.

Ö-Cloud Gütesiegel für gleich vier Produkte von next layer

Das im Rahmen der Ö-Cloud Initiative geschaffene Ö-Cloud-Gütesiegel, das von dem Verein EurocloudAustria ausgestellt wird, soll Garant für eine besonders sichere Datenverwaltung und den Schutz vor Daten-Missbrauch sein - die Einhaltung der DSGVO ist daher selbstverständlich. Darüber hinaus garantieren Ö-Cloud-ausgezeichnete Produkte von next layer lokale Ansprechpartner und eine Wertschöpfung im Inland. Nach umfassendem Assessment mit anschließender Prüfung durch den Verein EurocloudAustria wurde next layer für gleich vier Produkte das Ö-Cloud-Gütesiegel verliehen:

CLOUD BACKUP: Mit CLOUD BACKUP können Daten physischer oder virtueller Server sowie jene von Workstations verschlüsselt und ganz einfach in die zertifizierten und hochsicheren Rechenzentren von next layer gesichert werden.

KUBERNETES CLUSTER: Kubernetes ist eine Orchestrierungsplattform, die es ermöglicht, Container bzw. Containeranwendungen zu automatisieren. Der Kubernetes-Cluster von next layer befindet sich redundant und mit hoher Verfügbarkeit aufgeteilt auf drei Rechenzentren in Wien.

VIRTUELLE MASCHINEN: Die virtuelle Infrastruktur von next layer stellt skalierbare Rechenkapazität auf High-End-Geräten (Server und Storage) bereit.

NEXTCLOUD: next layer bietet ein „Sorglos End-To-End Paket“ und stellt auf Wunsch die Infrastruktur zur Verfügung, installiert Nextcloud und übernimmt darüber hinaus auch die Betriebsführung.

Im Zuge der Auszeichnung mit dem Ö-Cloud Gütesiegel verpflichtet sich next layer den strengen Sicherheitsstandards der Ö-Cloud Initiative und stärkt so den digitalen Wirtschaftsstandort Österreich. Kunden können nun alle Ö-Cloud-ausgezeichneten Services unverbindlich 30 Tage lang kostenlos testen. Nähere Informationen dazu auf der Website von next layer.



next layer

Seit 2004 entwirft und betreibt der eigentümergeführte österreichische Internet Service Provider next layer individuelle und perfekt angepasste Lösungen für Netzwerk- und Serverinfrastrukturen von Geschäftskunden. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. Abgerundet wird das Produktportfolio durch hochverfügbare, ausschließlich in Österreich gehostete, Cloudservices. Hochqualifizierte Spezialisten stehen den Kunden 24x7 als direkte Ansprechpartner zur Verfügung. next layer ist ISO 27001-zertifiziert, Träger des Österreichischen Staatswappens und Mitglied der Ö-Cloud Initiative.

Links:

next layer und die Ö-Cloud Initiative: https://www.nextlayer.at/oecloud

Ö-Cloud Initiative: https://www.digitalaustria.gv.at/schwerpunktthemen/Oe_Cloud.html

Ö-Cloud Gütesiegel: https://oe-cloud.eurocloud.at

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Tel.: +43 5 1764-0 | sales@nextlayer.at | www.nextlayer.at Besuchen Sie uns auf www.nextlayer.at

Rückfragen & Kontakt:

Roman Klementovic

Marketing, next layer GmbH

office @ nextlayer.at

https://nextlayer.at/

+43 5 1764 0