ÖAMTC: Zweite Reisewelle dieses Sommers am Wochenende

Ferienbeginn in West- und Südösterreich, zweite Welle aus Nordrhein-Westfalen

Wien (OTS) - An diesem Wochenende erwartet der ÖAMTC die zweite Reisewelle dieses Sommers auf den Verbindungen Richtung Adria. In West- und Südösterreich sowie in Teilen der Niederlande beginnen die Ferien. Aus Ostösterreich und dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland, Nordrhein-Westfalen, wird die zweite Reisewelle einsetzen, hier haben die Ferien jeweils am vergangenen Wochenende begonnen.

Utl.: Stau-Hotspot Grenzen

Vor allem an einigen Grenzübergängen ist aufgrund der Kontrollen wieder mit langen Staus und Wartezeiten zu rechnen, so der ÖAMTC. Am vergangenen Samstag gab es am Übergang Suben (A8) bei der Einreise von Bayern nach Oberösterreich Wartezeiten um etwa zwei Stunden. Auch diesmal rechnet der Club hier mit langen Verzögerungen. Richtung Slowenien wird es vor dem Karawanken Tunnel (A11) in Kärnten wieder zu Staus kommen. Weitere stauanfällige Grenzübergänge sind Kufstein/Kiefersfelden (A12) in Tirol, Walserberg (A1) in Salzburg, Spielfeld (A9) in der Steiermark und Nickelsdorf (A4) im Burgenland. Urlauber, die weiter Richtung Kroatien fahren, müssen an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien mit langen Aufenthalten rechnen, so auf der Verbindung Marburg - Zagreb vor dem slowenisch/kroatischen Grenzübergang Gruskovje/Macelj.

Utl.: Kolonnenverkehr auf Transitrouten innerhalb Österreichs Innerhalb Österreichs erwartet der ÖAMTC im Reiseverkehr auf etlichen Transitrouten Kolonnenverkehr und abschnittsweise Verzögerungen. So etwa auf der Fernpass-Strecke (B179) und der Brenner Autobahn (A13), auf der Tauern Autobahn (A10) speziell in den Bereichen Knoten Salzburg - Hallein, Kuchl - Golling, Tauerntunnel - St. Michael, der Pyhrn Autobahn (A9) vor der Mautstelle Bosruck, der Süd Autobahn (A2) im Packabschnitt und auf der Ost Autobahn (A4) zwischen Fischamend und Bruck an der Leitha.

Utl.: A10-Abfahrtsperren und Durchfahrtssperren in fünf Salzburger Gemeinden

„Der Verkehrsfluss vor der Brückenbaustelle bei Glanegg und dem Gegenverkehrsbereich zwischen Kuchl und Golling wird das Erste sein, das ich mir ansehen werde“, verortet ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler die prospektiven Staupunkte auf der Tauern Autobahn (A10) vor seiner ersten Ausfahrt im heurigen Jahr.

In Salzburg rechnet man mit starkem Reiseverkehr. Deshalb wurden auch wieder Maßnahmen gegen den Stauausweichverkehr getroffen. Wichtig dabei: Abfahrts- und Durchfahrtsverbote gelten nur für den Transitverkehr. Innerösterreichischer Ziel- und Quellverkehr ist von den Verordnungen nicht betroffen. Für den Transitverkehr werden die Abfahrten an zehn Anschlussstellen der Tauern Autobahn, sowie neuralgische Verbindungen der Gemeinden Anif, Elsbethen, Grödig, Großgmain und Wals-Siezenheim gesperrt. „Ich bin gespannt, wie sich die Verkehrslage entwickelt und freue mich auf den Saisonstart,“ so Thaler abschließend.

Utl.: Über Reisebestimmungen informieren

Da sich die Situation rasch ändern kann, sollten sich Reisende laufend über die aktuell gültigen Einreisebestimmungen ihres Urlaubslandes informieren, rät der ÖAMTC.

Tagesaktuelle Informationen zu Corona-Reiseinfos wie Einreisebestimmungen sind unter www.oeamtc.at/urlaubsservice zu finden.

