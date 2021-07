GRAS fordert Gegenmaßnahmen nach Sexismusfall

Professor an Uni Salzburg belästigt erneut Studentin - GRAS fordert strukturelle Veränderungen als Antwort

Wien (OTS) - “Wütend” zeigt sich die Bundessprecherin der Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) und stv. ÖH-Vorsitzende Keya Baier, nachdem ein erneuter Fall sexueller Belästigung an der Universität Salzburg am Dienstag in den Schlagzeilen landete. Ein Professor, der bereits zuvor durch problematisches Verhalten aufgefallen ist, forderte seine Studentin dazu auf mit einem “Sexy Outfit” bei einer Besprechung zu erscheinen. “Der Professor nutzt seine Machtposition gegenüber der Studentin aus - das ist nicht nur ekelhaft, sondern einfach inakzeptabel. Trotzdem sind solche Vorkommnisse kein Einzelfall. Sexismus ist ein strukturelles Problem, das auch vor den Hochschulen keinen Halt macht und das wir auf allen Ebenen bekämpfen müssen”, stellt Baier als ehemalige Vorsitzende der ÖH Uni Salzburg klar.

Die GRAS macht deshalb erneut ihre Forderung nach Gegenmaßnahmen klar, wie die zweite Bundessprecherin Yola Tragler aufzählt: “Erstens brauchen wir verpflichtende Antisexismusschulungen für alle Lehrenden. Zweitens brauchen wir niederschwellige und unabhängige Anlaufstellen für Studierende die von Belästigung und Diskriminierung betroffenen sind. Und drittens brauchen wir endlich halbe/halbe in allen Hochschulgremien!”

“Bis alle Menschen ohne Angst vor Diskriminierung leben können ist es noch ein langer Weg. Wir werden weiter alte Strukturen aufbrechen und für ein angstfreies Leben für alle kämpfen!”, so das Sprecherinnenduo abschließend.

