AK Stichproben-Preismonitor 2: Abgefahrene Preise bei Kfz-Reparaturen!

Arbeits-Stundensätze von Kfz-Mechanikern & Co können bis zu 283 Euro ausmachen

Wien (OTS) - Bremsbeläge erneuern? Das Service oder eine Reparatur kann Spuren im Geldbörsel hinterlassen. Denn je nach Automarke, Type und Werkstätte kann die Arbeitsstunde um bis zu 184 Euro mehr kosten. Das zeigt ein aktueller AK Stichproben-Test bei 37 Kfz-Fachwerkstätten in Wien.

Mechaniker, Spengler und Lackierer haben mitunter hohe Stundenpreise. Je nach Schaden, Werkstatt und Automarke müssen AutofahrerInnen beim Mechaniker mit rund 99 bis rund 283 Euro rechnen.

Was eine Stunde – je nach Auto und Schaden – in den untersuchten Wiener Kfz-Fachwerkstätten kostet (in Euro)

Leistung von bis Verteuerung zu 2020 Mechaniker 99,00 283,25 + 3,7 % Kfz-Lackierer 140,00 238,80 + 3,3 % Spengler 140,00 238,80 + 3,8 %

Die AK hat die Stundensätze für Reparaturen zwischen 25. Mai und 17. Juni in 37 Wiener Kfz-Fachwerkstätten sowie für einfache Reparaturen auch beim Autofahrerclub ARBÖ überprüft.

SERVICE: Den AK Preismonitor zu den Kfz-Reparaturpreisen und Pickerlkosten finden Sie unter http://wien.arbeiterkammer.at/kfz-reparaturkosten

