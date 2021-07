Wahl des Präsidiums des ULV, des Verbands des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der österreichischen Universitäten

Wien (OTS) - Der ULV, der Verband des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der österreichischen Universitäten, hat am 3. Juli 2021 folgende Personen ins Präsidium gewählt:

Vorsitzender: Dr. Christian Cenker, Universität Wien

Stellvertretende Vorsitzende: DDr. Anneliese Legat, Universität Graz

Schriftführerin: Dr. Sabine Hammer, Veterinärmedizinische Universität Wien

Stellvertretender Schriftführer: OR Mag. Christoph Bedenbecker

Kassier: Dr. Michael Pretterklieber, Medizinischen Universität Graz

Stellvertretender Kassier: Dr. Franz Berthiller, Universität für Bodenkultur Wien

Pressesprecher: Dr. Stefan Schön, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Bereichsvertreter OST: DI.Dr. Rudolf Freund, Technische Universität Wien

Bereichsvertreter SÜD: DI. Stephan Schuschnigg, Montanuniversität Leoben

Bereichsvertreter WEST: OR Mag. Christoph Bedenbecker, Universität Innsbruck

Bereichsvertreterin KUNST: Maga. Margarete Neundlinger, MA, Universität für angewandte Kunst Wien

Bereichsvertreter MEDIZIN: DI.Dr. Josef Haas, Medizinischen Universität Graz

Für den ULV sind Universitäten jene Orte, an denen durch Einzelleistungen sowie in Teams vornehmlich Wissen gesichtet, dokumentiert, bewahrt, und aufbereitet wird. Zusammen mit der Erschließung der Künste und deren Lehre wird es zum Nutzen der Gesellschaft verbreitet. Der ULV fordert Methodenfreiheit sowie wirtschaftliche und geistige Unabhängigkeit insbesondere für das lehrende und forschende Personal und vertritt dessen Interesse an angemessener Entlohnung, planbaren Karrieremöglichkeiten und Arbeitsplatzsicherheit. Zu diesem Zweck bringt sich der ULV mit Publikationen und Stellungnahmen in zahlreichen Begutachtungsverfahren zu Gesetzgebungsprozessen ein. Mitglieder profitieren von einer Rechtsschutzversicherung in dienstrechtlichen Angelegenheiten.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Stefan Schön - schoen @ mdw.ac.at

Vorsitzender des Betriebsrats des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Pressesprecher des Verbands des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der österreichischen Universitäten, Mitglied der Bundesleitung der unabhängigen Gewerkschafter*innen im öffentlichen Dienst und in den ausgegliederten Betrieben, sowie stellvertretender Vorsitzender der Universitätengewerkschaft in der Gewerkschaft öffentlicher Dienst.

Tel: +4369911240984