Reinhold Lopatka zum Vizepräsidenten der Parlamentarischen Versammlung der OSZE gewählt

Langjährige Erfahrung in der internationalen Organisation

Wien (PK) - Abgeordneter Reinhold Lopatka (ÖVP) wurde heute in der Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE (OSZE-PV) zum Vizepräsidenten der neu gewählten Präsidentin Margareta Cederfelt gewählt. Lopatka ist seit 2013 Mitglied der OSZE-PV und ist derzeit Vorsitzender des Anti-Terrorismus-Komitees sowie Sonderbeauftragter für Zentralasien.

Durch die Leitung von drei Wahlbeobachtungsmissionen und die Teilnahme an 16 Missionen hat der Abgeordnete langjährige Erfahrung in der Verbesserung von Wahlprozessen in den OSZE-Mitgliedsländern. Mit seiner Wahl folgt er einer beständigen Tradition von österreichischen ParlamentarierInnen, die Funktionen in der internationalen Organisation innehatten. Zur Berichterstatterin des 2. Allgemeinen Ausschusses (Wirtschaft, Wissenschaft, Technik & Umwelt) wurde heute Gudrun Kugler (ÖVP) gewählt. Sie ist derzeit Vize-Vorsitzende des Migrationsausschusses der OSZE-PV.

An der Jahrestagung, die hybrid stattfand, nahmen am 5. und 6. Juli rund 300 ParlamentarierInnen teil, davon waren mehr als 50 Personen aus 40 Staaten persönlich in Wien. Der OSZE-PV gehören 323 Mitglieder aus 56 Parlamenten aus Europa, Asien und Nordamerika an. Sie ist ein Dialogforum und leistet einen wichtigen Beitrag für Frieden und Sicherheit in Europa. Vor allem dient sie der Stärkung internationaler Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Politik, Wirtschaft und Umwelt sowie Demokratie und Menschenrechte. Eine führende Rolle spielt die OSZE-PV bei Wahlbeobachtungen. Gegründet wurde die OSZE-PV im Jahr 1991 (Erklärung von Madrid).

Nähere Informationen über die OSZE-PV finden Sie auf der Website des Parlaments unter https://www.parlament.gv.at/PERK/PI/PKON/OSZE/index.shtml . (Schluss) jk

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl