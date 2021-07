WILPF Austria Kongress am 09./10. Juli 2021

1921-2021 Women’s International League for Peace and Freedom. Then and NOW!

Wien (OTS) - Zehn Frauen haben im März 2021 den österreichischen Zweig der 1915 gegründeten „Women’s League for Peace and Freedom“ wiederbegründet, den es seit 1934 in Österreich nicht mehr gab. Mit einem großen Festakt feiern wir dies am 9. Juli im Wr. Musikverein, u.a. mit Marlene Streeruwitz, Maria Rösslhumer, Stefanie Dvorak und verschiedenen Politikerinnen.

Die Beendigung von bewaffneten Konflikten und die Herstellung von nachhaltigem Frieden sind zentrale Ziele von WILPF Dafür notwendig sind u.a. Geschlechtergleichstellung, Demokratie, wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit sowie Menschenrechte für alle inkl. für geflüchtete Menschen. Ein Schwerpunkt des Kongresses ist den Rechten geflüchteter Frauen gewidmet. WILPF Austria fordert die Regierung dazu auf, Frauen* & Mädchen* immer effektiv vor Gewalt zu schützen und geschlechtsspezifische Asylgründe anzuerkennen. Das Recht, nicht aufgrund von sexueller Orientierung/ Geschlechtsidentität diskriminiert zu werden, wurde bereits in den Menschenrechten verankert - doch wir sehen bestürzende Rückschritte in einigen Ländern.

