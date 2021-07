Cooling Center: Erste Öffnung für Sommer 2021

Wiener Rotes Kreuz: Auch heuer wieder Cooling Center an Hitzetagen und die Möglichkeit zur Blutspende

Wien (OTS) - An meteorologischen Hitzetagen bietet auch in diesem Jahr ein so genanntes Cooling Center des Wiener Roten Kreuzes Abkühlung und Erholung. Heuer gibt es dieses wieder im Shopping Center Nord (SCN) in Floridsdorf.

Von der Hitze erholen und Blut spenden

Cooling Center sind klimatisierte, ruhige Räume, in denen sich Personen für ein paar Stunden vom Hitzestress erholen können. Vor allem älteren Menschen, chronisch Kranken und Kindern bieten Cooling Center einen Ort der Entspannung. Sie sind kostenlos und stehen allen Personen offen (nach Maßgabe der verfügbaren Plätze). Das Cooling Center wird bei Hitzewarnung geöffnet, d.h. bei Temperaturen über 30°C an drei Tagen in Folge inklusive tropischer Nächte (keine Abkühlung unter 20°C). Im Sommer 2021 gilt für den Zutritt in das Cooling Center auch die Einhaltung der 3G-Regel (Getestet-Genesen-Geimpft).

Am Standort SCN wird zum vierten Mal ein Cooling Center betrieben. Zusätzlich gibt es am Freitag den 09. Juli für die BesucherInnen im SCN die Möglichkeit in einem separaten Raum Blut zu spenden.

Gemeinsam stark und für die Menschen da

„Das gesellschaftliche Engagement des Shopping Center Nord hat Tradition. Unser Ziel ist es einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leisten - wir nehmen unsere soziale Verantwortung sehr ernst“, so Tijana Simic, Leitung Marketing & PR der SCN.

Das Wiener Rote Kreuz informiert in Kooperation mit dem Unternehmen Yakult – seit 2006 Partner des Österreichischen Roten Kreuzes – über das ideale Verhalten an Hitzetagen. „Im Sinne unserer Mission einen Beitrag für das Wohlbefinden der Menschen zu leisten, freuen wir uns sehr die Aktion unterstützen zu können. Damit können wir aktiv etwas tun und den Alltag der Wiener Bevölkerung an heißen Sommertagen angenehmer gestalten", so Yakult Marketing & PR Leiterin Christina Friese. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es Flyer mit Hitze-Tipps und gekühlte Yakult Fläschchen.

Link: https://www.roteskreuz.at/wien/cooling-center

