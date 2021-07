ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich: Steirischer Almsommer“ und „Land der Berge“-Doppel über das Villgratental

Außerdem: „Peter Klien: Reporter ohne Grenzen“, „Kultur Heute Spezial“ von den Seefestspielen Mörbisch, „Politik live: Nationalratssitzung“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information berichtet am Mittwoch, dem 7. Juli 2021, in „Heimat Österreich“ vom „Steirischen Almsommer in der Lipizzanerheimat“, ehe sich „Land der Berge“ in zwei Produktionen ins Villgratental in Osttirol begibt. Abschließend treibt Peter Klien als „Reporter ohne Grenzen“ sein Unwesen. Bereits um 9.05 Uhr läutet „Politik live“ mit einer Nationalratssitzung die letzte Plenarwoche vor der Sommerpause ein. Die Sitzung beginnt mit einer Aktuellen Stunde, zu der die SPÖ das Thema auswählen wird. Anschließend diskutieren die Abgeordneten im Plenum u. a. über das sogenannte Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, das ein neues Fördersystem für Ökostrom etablieren soll. ORF III überträgt die Sitzung live, es kommentieren Philipp Maiwald, Vera Schmidt und Anna Stahleder.

Im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) mit einer Spezialsendung von den Seefestspielen Mörbisch, wo in diesem Jahr Leonard Bernsteins „West Side Story“ inszeniert wird. Ani Gülgün-Mayr bittet den Intendanten Peter Edelmann sowie die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller zum Gespräch.

Im Hauptabend lädt „Heimat Österreich“ dazu ein, den „Steirischen Almsommer in der Lipizzanerheimat“ (20.15 Uhr) mitzuerleben. Almen sind der Inbegriff des Bergsommers – hier arbeiten Menschen schwer dafür, diese Kulturlandschaft zu erhalten. Das sogenannte Schwenden ist eine harte, entbehrungsreiche und mitunter auch gefährliche Arbeit.

Mit „Land der Berge“ geht es anschließend in „Das Villgratental in Osttirol“ (21.05 Uhr) – ein Paradies für Urlauber/innen, die dem Massen- und Event-Tourismus entgehen wollen. Doch die Idylle ist bedroht. Die Stimmen, die für eine stärkere touristische Erschließung plädieren, werden immer lauter. Danach zeigt sich das Villgratental als „Eine entschleunigte Welt“ (21.55 Uhr).

Peter Klien sorgt schließlich um 22.25 Uhr als „Reporter ohne Grenzen“ für beste Unterhaltung. In seinem Bühnenprogramm schildert Klien die Hintergründe zu manchem Dreh und zeigt die originellsten Beispiele aus seinem Schaffen in der Sendung „Willkommen Österreich“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at