Letzte Drehtage für Maria Hofstätter in ORF-Landkrimi „Zu neuen Ufern“ (AT)

Und: Landkrimi-Dacapo-Reigen ab 10. Juli in ORF 1

Wien (OTS) - Es geht in den Endspurt: Noch bis Mittwoch, dem 7. Juli 2021, laufen die Dreharbeiten zum neuesten Landkrimi auf Hochtouren. Auf „Zu neuen Ufern“ (AT) geht es im dritten Oberösterreich-Film der beliebten ORF-Reihe für Maria Hofstätter: Denn Grete Öller kann mit ihrer Pensionierung als Ermittlerin im Landeskriminalamt wenig anfangen – bis im ehemaligen Niemandsland zwischen Österreich und Tschechien eine junge Polizistin ermordet wird und sie auf eigene Faust und gegen den Willen ihrer früheren Kolleginnen und Kollegen auf grenzüberschreitende Spurensuche geht. In weiteren Rollen des von ORF, ARTE und – erstmals auch – Česká Televize koproduzierten Landkrimis spielen erneut Miriam Fussenegger sowie Leonard Stirsky Hädler, Karl Fischer, Regina Fritsch, Martin Pechlat, Robert Miklus, Marlene Hauser, Günter Tolar, Doris Hindinger und Günther Lainer. Für Regie und Drehbuch zeichnet auch diesmal Nikolaus Leytner verantwortlich. Die Dreharbeiten gehen u. a. im Mühlviertel (u. a. Bad Leonfelden und Helfenberg) und in Tschechien über die Bühne. Mit „Zu neuen Ufern“ (AT) – voraussichtlich 2022 in ORF 1 – wird nun zum 25. Mal ein ORF-Landkrimi gedreht.

Maria Hofstätter ermittelt zum dritten Mal in einem Oberösterreich-Landkrimi

Hauptdarstellerin Maria Hofstätter über die Herausforderungen, vor denen die von ihr gespielte Ermittlerin Grete Öller in diesem aktuellen Landkrimi steht: „Grete Öller ist in Pension und langweilt sich. Als ihr Patenkind Johanna, die eben ihre Polizeiausbildung beendet hat, bei einer gemeinsamen österreichisch-tschechischen Drogenrazzia ums Leben kommt, beginnt sie, mit einem jungen tschechischen Polizisten heimlich zu ermitteln.“ Und weiter über die Verortung des neuesten Films: „Diesmal wird sowohl im Mühlviertel als auch in Tschechien gedreht. Das ganze Drehteam war begeistert von der landschaftlichen Schönheit der oberösterreichisch/tschechischen Grenzregion.“ Eine Bootsfahrt auf dem Moldaustausee und Budweis zählen für Maria Hofstätter diesmal zu den schönsten Drehorten. Die in Linz geborene Schauspielerin freut sich auch, erneut ihre oberösterreichischen Wurzeln einfließen lassen zu können: „Der eigene Dialekt ist ja die eigentliche Muttersprache, und daher empfinde ich es als ein Geschenk, in Mundart spielen zu dürfen.“

Mehr zum Inhalt des Films ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar. „Zu neuen Ufern“ (AT) ist eine Koproduktion von ORF, ARTE, Česká Televize und Lotus-Film mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

Und noch mehr Landkrimi-Spannung in ORF 1 und auf Flimmit

Abgedreht und voraussichtlich 2021 auf Sendung sind die Landkrimis „Vier“ (Niederösterreich), „Flammenmädchen“ (Salzburg) sowie „Steirertod“ und „Steirerrausch“. On air ist aber schon vorher beste TV-Spannung made in Austria garantiert, wenn „Die Frau mit einem Schuh“ (Niederösterreich) am Samstag, dem 10. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 1 den Auftakt zu einem Landkrimi-Dacapo-Reigen macht.

Alle bisherigen Ausgaben der kompletten Landkrimi-Reihe finden sich zum Streamen auf Flimmit (https://flimmit.at).

