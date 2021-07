"Erlebnis Österreich": 50 Jahre Rabnitztaler Malerwochen

Vom Geheimtipp zur Institution der burgenländischen Kulturszene

Eisenstadt (OTS) - Im ehemaligen Esterházy'schen Turmhaus des Kastells in Unterrabnitz im Mittelburgenland gründete 1971 Harro Pirch, der Eigentümer des Kastells, die Rabnitztaler Malerwochen. Seit 1971 treffen sich im idyllischen Rabnitztal Künstlerpersönlichkeiten, Maler, Grafiker, Keramiker, Fotografen und Schriftsteller, um in entspannter und zugleich befruchtender Atmosphäre gemeinsam einige Wochen im Sommer zu arbeiten. Mit der Idee "nebeneinander miteinander zu sein", lässt sich jeder vom anderen inspirieren und motivieren.

Ein "Erlebnis Österreich" aus dem Landesstudio Burgenland zeigt am Sonntag, dem 11. Juli 2021, um 16.30 Uhr, einen Streifzug durch die 50-jährige Geschichte der "Rabnitztaler Malerwochen". Diese haben seit ihrem Bestehen 1971 die unterschiedlichsten Künstler angelockt. So kamen und kommen Künstler nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland, Ungarn, Estland, China, Korea und den USA.

Die Künstlerinnen und Künstler präsentierten ihre in Unterrabnitz entstandenen Werke auch in ihren Heimatländern. So gab es Ausstellungen in der Türkei, in den USA oder auch in Korea.

Die "Rabnitztaler Malerwochen" sind zu einem der wichtigsten Symposien der Bildenden Kunst in Ostösterreich geworden, in dessen Mittelpunkt die künstlerische Begegnung steht.

Gestaltung und Kamera: Koloman Watzek

