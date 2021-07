Clowns aus Österreich schenken syrischen Kriegswaisen Lebensfreude

Die KARAWANE DER MENSCHLICHKEIT reiste mit einem Paket Lebensfreude, Hilfsgütern und Geldspenden in die südliche Türkei, um syrischen Waisenkindern in Not zu helfen.

Wien/Güssing (OTS) - Ein neun-köpfiges Hilfsteam aus Österreich leistete drei Wochen lang umfangreiche Hilfe für hunderte Waisenkinder, die von Syrien in die Türkei geflüchtet sind. Diese Kinder hatten einst ein normales Leben vor sich. Heute müssen sie in heruntergekommenen Zelten, auf sich allein gestellt, überleben. Schuld an ihrer Schicksalswende sind die schrecklichen Kriege der letzten Jahre in ihrem Heimatland. Dabei wurden ihre Städte und beinahe ihre Leben zerstört, die Kriege machten sie zu Waisen.



LEBENSFREUDE SCHAFFT ZUKUNFT



Die KARAWANE DER MENSCHLICHKEIT hatte bei ihrem Hilfseinsatz eine Menge Solidarität aus Österreich mit im Gepäck: 12 Tonnen Sachspenden, über 20.000 Euro Geldspenden und eine riesige Portion Lebensfreude! Denn Teil des Teams waren professionelle Clowns und Akrobaten, die die KARAWANE DER MENSCHLICHKEIT ehrenamtlich bei ihrer Hilfsaktion begleiteten. Die Kriegswaisen sind vor allem seelisch schwer verletzt und Lachen hilft bekanntlich Wunder. Jeden Tag haben die Künstler artistische Einlagen geplant und einstudiert. Auf diese Weise konnten die Kinder ihren schweren Alltag zumindest für kurze Zeit vergessen. “ Dank der KARAWANE DER CLOWNS haben wir Begegnungen auf Augenhöhe erlebt. Die Menschen so fröhlich und unbeschwert zu sehen, war für uns alle das Schönste. ” erzählt Initiator und Vereinsobmann Pascal Violo.

DIE HILFSGÜTER IN DER TÜRKEI

Außerdem war die KARAWANE meistens zwischen den Städten Adana und Mersin unterwegs, um in den “Camps” Essenspakete zu verteilen: Mit einem Teil der Spendengelder wurden 4.000 kg Grundnahrungsmittel eingekauft und daraus Pakete zu je 20kg für Familien gebündelt.

DIE SACHSPENDEN IN SYRIEN

Der Verein mit Sitz im Südurgenland hat Unmögliches möglich gemacht: Trotz aller Voraussagen, dass es derzeit ausgeschlossen sei, Hilfsgüter nach Syrien zu transportieren, ist es der KARAWANE DER MENSCHLICHKEIT nach wochenlangen Verhandlungen mit den türkischen Behörden schließlich doch gelungen! Mit an Board des LKWs waren 12 Tonnen Sachspenden, darunter auch 600 Paar GEA Waldviertler Schuhe. Mohammed Ismail, der Gründer der Schule für Waisenkinder in Syrien, war überwältigt von der großzügigen Spende aus Österreich: „ Diese Schuhe tragen die Kinder auf ihrem steinigen Weg hoffentlich in eine gute Zukunft. “

Die KARAWANE DER MENSCHLICHKEIT plant bereits das nächste Projekt für geflüchtete Menschen in Not. Wer ein Zeichen der Menschlichkeit setzen möchte, kann das gerne jetzt auch schon tun. Die Spenden gehen zu 100 % an die Projekte vor Ort.

Spendenkonto: AT14 3302 7000 0002 3408

