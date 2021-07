Neues IFA Immobilieninvestment „Friedrich-Manhart-Straße 4“ in Wien

IFA Bauherrenmodell „Friedrich-Manhart-Straße 4“ in Wien-Floridsdorf ab sofort zur Zeichnung geöffnet

Geförderter Wohnbau in attraktiver Stadtrandlage garantiert hohe Mietnachfrage und damit attraktive Rendite

Geplante Fertigstellung im Frühjahr 2023

Erneut ermöglicht IFA eine Beteiligung an einem Wiener Immobilieninvestment – nach zwei platzierten Projekten das bereits dritte in diesem Jahr. Ab sofort können sich Anleger am IFA Bauherrenmodell „Friedrich-Manhart-Straße 4“ im 21. Wiener Gemeindebezirk beteiligen. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 4,45 Mio. Euro umfasst 12 geförderte Neubauwohnungen. Mit diesem 483. IFA Bauherrenmodell bietet der österreichische Marktführer privaten Investoren erneut eine attraktive Anlageoption in gefördertem Wohnbau mit langfristigem Wertzuwachs und soliden Renditen.

Die Mindestbeteiligung beträgt rund 135.500 Euro. Ein Einstieg ist bereits ab einem Eigenkapital in Höhe von 43.500 Euro – verteilt auf drei Jahre – möglich. Die Beteiligung erfolgt über eine Kommanditgesellschaft mit entsprechendem Eintrag gezeichneter Anteile an der Liegenschafts-KG im Firmenbuch. Anteilszeichner profitieren von der Sicherheit eines realen Sachwerts, steuerlichen Begünstigungen, Förderungen, Inflationsschutz durch Indexierung der Mieteinnahmen, Minimierung des sogenannten Leerstandsrisikos durch Mietenpool und der Stärke der Bauherrengemeinschaft. Zudem fallen bei einer späteren Übertragung der Anteile durch Schenkung, Vererbung oder Verkauf weder Grunderwerbssteuer noch Eintragungsgebühren im Grundbuch an.

„Investments in Wohnimmobilien wie die ‚Friedrich-Manhart-Straße 4‘ eignen sich optimal für Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder zur finanziellen Absicherung nachfolgender Generationen“, berichtet DI Michael Baert, Vorstand der IFA AG. „Mit über 50% Marktanteil in Österreich besitzt IFA die meiste Erfahrung bei Bauherrenmodellen. Investoren müssen selbst nichts organisieren, keine Mieter suchen und sich nicht um die Instandhaltung kümmern – all dies erledigen unsere Experten.“

Investment in nachgefragter Stadtrandlage

Bei diesem Projekt im geförderten Wohnbau trifft urbaner Komfort mit guter Infrastruktur auf beinahe dörfliche Idylle: Die Stammersdorfer Weingärten liegen in direkter Nachbarschaft, gleichzeitig ist das Wiener Stadtzentrum mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder via Individualverkehr gut erreichbar.

Daten & Fakten: Wohnbauprojekt „Friedrich-Manhart-Straße 4“

Standort: Friedrich-Manhart-Straße 4, 1210 Wien

Wohnungen: 12 Neubauwohnungen, 42 - 79 m²

Investitionsvolumen: 4,45 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell (KG-Beteiligungsmodell)

Geplanter Baubeginn: Q1/2022

Geplante Fertigstellung: Q2/2023

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 478 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,43 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

