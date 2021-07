FW-Schnell: 5%-MWSt.-Regel muss bis Ende der nächsten Wintersaison gelten

Einsaison-Betriebe, die vergangenen Winter nicht arbeiten durften, müssen kommenden Winter gefördert werden.

Wien (OTS) - „Die 5%-MWSt.-Regelung für die Gastronomie muss bis Ende der kommenden Wintersaison gelten“, fordert Simon Schnell im Namen der Freiheitlichen Wirtschaft. Betriebe, die nur in der Wintersaison arbeiten, würden eine Förderung über die nächste Saison dringend benötigen. „Immerhin wurde diesen Unternehmen in der vergangenen Saison der Betrieb verboten“, erinnert Schnell.

Die aktuelle 5%-MWSt.-Regelung helfe den Betrieben, die die Corona-Maßnahmen überlebt haben, in gewissem Maße, nach den 198 Tagen Zwangsschliessung wieder Eigenkapital aufzubauen. „Wir dürfen aber nicht dem Irrglauben aufsitzen, dass nun mit der Teilöffnung - nach wie vor unter schikanösen Auflagen - alles wieder in Ordnung sei“, mahnt Schnell. Viele Betriebe sitzen auf Schuldenbergen, finden kein Personal, sperren im Sommer traditionell nie auf oder müssen auf die kommende Wintersaison warten. „Für letztere ist die Fortsetzung der 5%-MWSt.-Regelung überlebenswichtig“, so Schnell abschließend.

