Generali feiert 60 Jahre Gesundheitsvorsorge

Erweiterte Produktpalette erfüllt Bedürfnisse junger Menschen noch flexibler.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung ist seit 1961 eine verlässliche Partnerin für die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher. Das Angebot hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von einer reinen Tagegeld-Versicherung zu einer umfassenden Gesundheitsvorsorge für jeden Bedarfsfall entwickelt. Dem stetig steigenden Gesundheitsbewusstsein trägt die Generali als Top-Anbieterin in der privaten Krankenversicherung mit günstigen Einstiegstarifen, einer mitwachsenden Gesundheitsvorsorge und digitalen Services im Jubiläumsjahr Rechnung.



Dr. Martin Sturzlbaum, Generali Chief Insurance Officer Leben/Kranken erklärt: „Als Lifetime Partner passen wir unsere Vorsorgelösungen laufend an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden an. Aus unserer 60-jährigen Erfahrung wissen wir, dass der Bedarf einer selbstbestimmten Gesundheitsvorsorge, die mitwächst und sich an den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten orientiert, sehr groß ist. Mit unseren smarten Produktlösungen und günstigen Einstiegstarifen erfüllen wir speziell die Wünsche junger Menschen, die die Vorteile einer Sonderklasse bzw. einer Privat- und Wahlarztbehandlung zu sehr guten Konditionen nützen wollen.“



Neue Sonderklasse-Versicherung für junge Menschen.



Seit Juli 2021 bietet die Generali einen smarten Versicherungsschutz für Sonderklasse nach Unfall und bei Krankheit mit günstigerer Prämie als bei einer Vollversicherung an. Bis zum 45. Geburtstag wird im gewählten Bundesland in der festgelegten Zimmerkategorie kein Selbstbehalt eingehoben. Feiert die versicherte Person ihren 45. Geburtstag, wird die Versicherung auf Sonderklasse Einbettzimmer ohne Selbstbehalt in ganz Österreich umgestellt. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens gibt es bis 17. September für alle Neuabschlüsse einer Krankenhaus-Kostenversicherung einen Jubiläumsbonus in Höhe von drei Monatsprämien.



Flexible Lösungen zum Gesundbleiben und digitale Gesundheitsservices für das ganze Leben



Die Generali Versicherung bietet ihren Kund_innen eine Reihe flexibler Produktlösungen zum Gesundwerden und zum Erhalt der körperlichen wie mentalen Gesundheit an. Sie nutzt den technologischen Fortschritt, um den Kundenservice stetig auszubauen. Mit der „Meine Generali“ App können Video-Sprechstunden mit Haus- und Fachärzt_innen bequem von zu Hause aus erledigt werden, ohne eine Arztpraxis aufsuchen zu müssen. Das Generali GesundheitsCoaching unterstützt die Kund_innen zusätzlich dabei, ihre körperliche Gesundheit und mentale Fitness zu stärken. Das Vorsorge-Angebot „Rundum gesund“ beinhaltet Wellness-Aufenthalte, Fitness-Trainings und Gesundheitschecks inklusive Lifestyle DNA-Analysen, und das in Europa einzigartige Gesundheitsprogramm Generali Vitality motiviert zu einem gesünderen Leben.



Weitere Informationen: www.generali.at/privatkunden/gesundheit/gesundheitsvorsorge/



Pressefotos finden Sie hier.



Hinweis:

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter; Informationen über die Geschäftsentwicklung sowie über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt. Details zur Geschäftsentwicklung enthält der jeweilige Geschäftsbericht.



Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at