Platinum für die Biotope City Wienerberg

Das komplett bezogene IBA-Quartier erhält das weltweit 1. GREENPASS Platinum Zertifikat für klimafitte & nachhaltige Stadtentwicklung. Was macht die Biotope City so besonders?

Wien (OTS) - Das Areal der heutigen Biotope City Wienerberg ist geschichtsträchtig, gilt es doch als die Wiege der österreichischen Sozialdemokratie. Heute steht das ehemalige Areal der Coco-Cola Produktion im Süden des 10. Wiener Gemeindebezirks Favoriten wieder am Anfang von etwas Neuem: klimafitter und lebenswerter Stadtentwicklung. Das erste IBA Quartier wird nach erfolgreicher Fertigstellung bereits von ca. 2.000 Menschen bewohnt. Die Biotope City Wienerberg ist dabei das weltweit 1. offizielle klimafitte und GREENPASS Platinum zertifizierte Stadtquartier. Die Auszeichnung wurde Ende Juni im Beisein von Fr. Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál, Bezirksvorsteher-Stellvertreter Gerhard Blöschl sowie hochrangigen Vertreter*innen der Bauträger und der IBA2022_Wien offiziell von GREENPASS überreicht.

“ Als leidenschaftliche Favoritnerin freut es ich mich ganz besonders, dass die Biotope City in meinem Heimatbezirk entstanden ist. Bei ihr wurden richtungsweisende Innovationen umgesetzt, deshalb ist sie auch ein Vorzeigeprojekt der Internationalen Bauausstellung Wien 2022. Denn die Biotope City Wienerberg zeigt, wie lebenswerter, klimafitter und sozialer Wohnbau funktioniert. Auch die großartige GREENPASS Platinum Auszeichnung belegt dies “, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Acht Bauträger und ein Team von Architekt*innen und Fachexpert*innen unterschiedlicher Disziplinen haben in enger Kooperation diesen Stadtteil entwickelt. Anstelle der Coca-Cola Lagerhallen sind rund 990 Wohnungen entstanden, 2/3 davon im sozial geförderten Wohnbau, mit einer neuen Mittelschule, einem Kindergarten sowie Geschäften, Büroflächen, Gemeinschaftseinrichtungen und einem höchst großzügigem, vielgestaltigem Freiraumangebot.





Flora + Fauna + Mensch = Biotope City

" Das Konzept Biotope City verbindet Flora, Fauna und Mensch gleichermaßen und reagiert dabei auf die fundamentale Veränderung der Rahmenbedingungen von Architektur und Städtebau aufgrund von Klimawandel, Biodiversitätsverlust und rasanter Verstädterung “, so Prof. Dr. Helga Fassbinder Initiatorin der Biotope City Foundation Amsterdam.



Als Gartenstadt des 21. Jahrhunderts, reagiert die Biotope City Wienerberg effektiv durch großzügige Grünflächen für Spiel, Naherholung und Urban Gardening sowie mit einem nachhaltigen integrativen Regenwassermanagement auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Durch die Beteiligung der Anrainer*innen und Schaffung von Begegnungsräumen für zukünftige Bewohner*innen wird auf die soziale Nachhaltigkeit und eine gute Nachbarschaft besonders viel Wert gelegt – genauso wie auf eine erfolgreiche Klimawandelanpassung durch eine umfassende Begleitung mit GREENPASS.

„ GREENPASS ist für uns ein wesentliches Tool & Kriterium zur Entscheidungsfindung in der Planung für grüne & klimafitte Projekte im sozialen Wohnbau “, unterstreicht DI Walter Koch Vorstandsmitglied der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Wien Süd.







Zielbewusst gewappnet für die Zukunft

Das kooperative Planungsverfahren des autofreien Stadtteils, an dem der bekannte Wiener Architekt Harry Glück († 2016) maßgeblich beteiligt war, wurde von Anfang an mit GREENPASS begleitet. Anhand von digitalen Simulationsmodellen und der einzigartigen GREENPASS Bewertungstechnologie wurden Gebäudestruktur, Materialien, Dach- und Fassadenbegrünungen, einschließlich des Freiraums mit seinen Pflanzen und Bäumen, hinsichtlich deren Wirkungsleistung auf Klima und Lebensqualität optimiert. Bauträger und Planungsexpert*innen einigten sich frühzeitig auf die Zielsetzung, ein wirklich zukunftsfähiges Stadtquartier zu bauen und unterschrieben dazu das Konzept einer Biotope City.

Weltweit offiziell 1. klimafittes Stadtquartier

Der Weg zu Platinum für die Biotope City begann mit der gemeinsamen Zielsetzung und den ersten Entwürfen. Die Biotope City Wienerberg wurde mit einer interaktiven GREENPASS Analyse und Zertifizierung begleitet, um die vielen Qualitäten zu sichern. Der Klima- und Energiefonds förderte die wissenschaftliche Forschung zur Bewertung dieses Prozesses. Dadurch wurde die Planung sukzessive optimiert und mit der Bestandssituation (Status Quo) sowie Referenzszenarien (Worst Case – Moderate Case – Best Case) abgeglichen. Die Biotope City Wienerberg zeigt als Ergebnis eine große Verbesserung in allen sechs betrachteten Themenfeldern: Klima, Wasser, Luft, Biodiversität, Energie und Kosten. Sie erreicht auch eine Vielzahl an Bonuspunkten in den Bereichen Biodiversität, Ressourcen und Soziales. Die Wirkungsleistung konnte auf Basis der GREENPASS Analysen und Empfehlungen sogar von Gold auf Platinum gesteigert werden. Mit einem Gesamterfüllungsgrad von 93% ist die Biotope City Wienerberg somit das weltweit erste klimafitte und GREENPASS Platinum zertifizierte Stadtquartier.

„ Die Biotope City zeigt, wie man Umwelt in Verbindung mit städtischem Wohnbau fördern kann und setzt damit international ein Leuchtturmprojekt für eine zukunftsfähige, nachhaltige, grüne Stadtentwicklung, die klimaresilient und naturinklusive ist. Wir als Bezirk sind stolz und freuen uns sehr über das internationale Vorzeigeprojekt und die Bestätigung durch die GREENPASS Platinum Auszeichnung “, berichtet Bezirksvorsteher-Stellvertreter Gerhard Blöschl.





Wie wirkt die Biotope City?

Das Projekt bietet eine Vielzahl an wichtigen Lebensqualitäten für die Bewohner*innen und ebenso für die Anrainer*innen. Die Biotope City Wienerberg kühlt an einem typischen Hitzetag die gesamte Umgebung im Vergleich zu vorher um bis zu -2.2°C Lufttemperatur ab. Dies wird durch den wissenschaftlichen Qualitätsnachweis von GREENPASS, basierend auf Expertensimulationen mit ENVI-met, untermauert. Der gefühlte Temperaturunterschied im Freiraum ist aber noch viel höher. Den Bewohner*innen stehen hier vielfältige Bereiche mit angenehmer Temperatur zur Verfügung. Die vielen bereits großen gepflanzten Bäume führen mit ihrem Schatten und ihrer Verdunstung an heißen Tagen zum Teil zu mehr als 20°C kühlerer gefühlter Temperatur. Die Biotope City Wienerberg hat 40 % weniger versiegelte Flächen als die Lagerhallen zuvor. Der Einsatz von Pflanzen reduziert die thermische Speicherfähigkeit. Dadurch sind die vorhandenen Oberflächen im Sommer um ca. 28°C kühler. Das Regenwasser wird nach dem Schwammstadtprinzip auf dem Areal zurückgehalten und den Pflanzen zur Verdunstung zur Verfügung gestellt. Dabei werden regelmäßig ca. 135.000 befüllte Badewannen an Wasser gespeichert. Überschüssiges Regenwasser fließt letztendlich in den Wienerberg Teich.

Insgesamt konnten in der Biotope City Wienerberg ca. 2 ha Grünflächen zusätzlich geschaffen werden, die sich auf eine Blattfläche von 17.6 ha bzw. so viel wie ca. 25 Fußballfelder summieren. Und mit ca. 118 kg/Hitzetag mehr als doppelt so viel CO2 speichern als vor der Neugestaltung, mit diesem man ca. 24.000 Luftballone befüllen kann. Trotz dichten Neubaus trägt die Biotope City Wienerberg somit dazu bei, den CO2-Ausstoß Wiens zu senken. All dies für nur ca. 2 % der Gesamtbaukosten (€ 89.40/m2) bzw. so viel wie für ca. 100 Elektrokleinfahrzeuge. Und jährlichen Pflegekosten von ca. € 9.70/m2 für die Pflanzen – im Wert so viel wie ein durchschnittliches Netflix-Jahresabo pro Person. Durch die Einbindung der Bewohner*innen in das Pflegekonzept können die Pflegekosten noch weiter reduziert werden. Neben der Bewertung der 28 Leistungsindikatoren wurden auch alle der möglichen Bonuspunkte im Themenfeld Biodiversität für Artenvielfalt, Vegetationsstrukturen, artenreiche Krautschicht, Artenschutz Pflanze, Habitatsstrukturen, Bienen- und Vogelweide sowie Nist- und Brutplätze vergeben. Bei Ressourcen punktet das Projekt dank Verwendung von rezyklierten Materialien, Regenwasseraufbereitung und smarten Bewässerungssystemen. Im Themenfeld Soziales gibt es verdientermaßen Bonuspunkte für privaten Freiraum, Gemeinschaftsbereich und Barrierefreiheit Außenraum.

„ Die Biotope City zeigt uns, wie der Städtebau der Zukunft aussieht und Flora, Fauna und Mensch dank der vielen Vorteile von IT-gesteuerten Planungs- & Zertifizierungstools, im Einklang kombiniert werden können ", so DI Florian Kraus CEO von GREENPASS.





