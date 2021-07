FPÖ – Belakowitsch zu Kocher-Idee: Das ist soziale Kälte in Reinkultur!

ÖVP und Grüne sollen zuerst bei den langzeitarbeitslosen Wirtschaftsflüchtlingen und Asylanten die Sozialleistungen zurückfahren

Wien (OTS) - „Statt Ideen für die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zu präsentieren, will ÖVP-Arbeitsminister Kocher nun lieber mit einer ‚neoliberalen Einfachlösung‘ die ohnehin schon unter der Arbeitslosigkeit leidenden Menschen noch einmal bestrafen – das ist soziale Kälte in Reinkultur“, kritisierte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch den Minister, der den Druck auf Arbeitslose erhöhen möchte.

„Die derzeit vorherrschende Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich wurde nämlich durch die überschießenden Corona-Pandemiemaßnahmen der schwarz-grünen Regierung provoziert und dafür sollen nun die Betroffenen büßen - so kann es aber wohl nicht gehen“, sagte Belakowitsch und weiter: „Es ist leider auch bezeichnend, dass bei diesem neuerlichen ‚Anschlag‘ auf diese ohnehin schon armutsgefährdete Gruppe auch noch der ÖGB und die AK stillschweigend mitmachen“, so Belakowitsch!

„Wenn ÖVP und Grüne schon Sozialleistungen zurückfahren wollen, dann sollten sie das zuerst einmal bei den langzeitarbeitslosen Wirtschaftsflüchtlingen und Asylanten angehen, die nach Österreich gekommen sind, seit Jahren in der sozialen Hängematte liegen und viele obendrein auch noch kriminell wurden und weiterhin noch werden. In diesem Bereich sollen ÖVP-Kanzler Kurz und der nun zur ÖVP-Familie zugehörige Arbeitsminister aktiv werden“, forderte die FPÖ-Sozialsprecherin.

