Wissenschaftspreise 2021 der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Salzburg und Nürnberg vergeben

Saskia Wortmann und Bernhard Wernly sind Forschende des Jahres

Salzburg (OTS) -

Es ist einer der Höhepunkte im Jahreskalender der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU): die Kür der Forschenden des Jahres an den Standorten Salzburg und Nürnberg. Im Rahmen des diesjährigen, virtuellen Forums „Paracelsus Science Get Together“ wurden Preise in insgesamt sechs Kategorien vergeben. Über den Titel „ForscherIn des Jahres“ freuen sich in Salzburg Privatdozentin Dr.in Saskia Wortmann und Privatdozent Dr. Bernhard Wernly. Am interaktiven 360-Grad-Treffpunkt der PMU sind Forschende aus dem gesundheitswissenschaftlichen Bereich den ganzen Sommer über vernetzt.

„Ich wünsche einen fruchtbaren Austausch. Einer der Höhepunkte ist die feierliche Verleihung der Wissenschaftspreise. Wir zeigen, dass wir eine leistungsstarke medizinische Universität sind“, so Rektor Prof. Dr. Wolfgang Sperl im Vorfeld des „Paracelsus Science Get Together“, der aufgrund der noch unsicheren Corona-Situation hybrid stattfand. Das Forum wechselt üblicherweise jedes Jahr zwischen den Standorten Salzburg und Nürnberg. In Nürnberg wurden Preise im Präsenz-Modus verliehen, der Salzburger Part zugespielt.

Großes Herz für die Forschung

In Salzburg freuen sich zwei herausragende MedizinerInnen über den Titel „ForscherIn des Jahres“. Privatdozentin Dr.in Saskia Wortmann, PhD leitet die Stoffwechselambulanz an der Salzburger Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde. Angeborene Stoffwechselerkrankungen sind ihr Schwerpunkt in Klinik und Forschung. Die gebürtige Deutsche ist seit 2015 am Salzburger Uniklinikum tätig. Wortmann wurde auch für die beste Publikation ausgezeichnet.

Privatdozent Dr. Bernhard Wernly, PhD forscht im Bereich Intensivmedizin. Der gebürtige Oberösterreicher ist Facharzt für Innere Medizin, er will sich auch künftig Themenkomplexen wie Intensivmedizin und Public Health widmen.

Weitere Preisverleihungen beim Science Get Together

Neben den Forschenden des Jahres wurden beim „Paracelsus Science Get Together“ weitere Preise in den Kategorien „NachwuchsforscherIn des Jahres“ (Vera Paar, Peter Jirak), „Beste Publikation“ (Saskia Wortmann, Thomas Kocher) sowie in Jährlichen Kategorien vergeben. Die Jury kürte ebenso Best Poster (Lara Bieler, Bruno Benedetti, Katharina Strempfl und Anna-Lena Petersmann). Insgesamt 134 Poster wurden eingereicht.

Virtual Science Summer bis Ende Oktober

Der diesjährige „Science Get Together“ endete nicht mit dem Tag der Preisverleihungen. Interessierte können noch bis zum 31. Oktober die wissenschaftlichen Poster- und Sponsorenbeiträge per Mausklick besuchen, sich über die Wissenschaftspreise erkundigen und sich virtuell mit anderen Forschenden austauschen. Das Format dient der Anbahnung wissenschaftlicher Kooperationen und generell der Vernetzung der Forschungs-Community.

Die Tour (weitere Infos gehen in den nächsten Tagen online): https://vsgt.pmu.ac.at

