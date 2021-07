Österreichische Tierärztekammer: Neuer Vorstand angelobt

Wien (OTS) - Der neue Vorstand der Österreichischen Tierärztekammer wurde am Donnerstag, den 01.07.2021 von Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein angelobt: Der wiedergewählte Präsident Mag. Kurt Frühwirth tritt damit seine dritte Amtsperiode an und bleibt nun weitere vier Jahre an der Spitze der Standesvertretung. „Gemeinsam werden wir uns auch weiterhin bemühen, die unumstößlichen Grundpfeiler unseres Berufsethos, nämlich die fachliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu wahren. Dabei ist uns der konstruktive Dialog zwischen Jung und Alt, zwischen Selbstständigen und Angestellten, zwischen Behörden, Stakeholdern und der Universität wichtig - eine Verständigung auf Augenhöhe ist für uns selbstverständlich. Schwerpunkte werden wir neben anderen Themen auf die Nachwuchsförderung, die tierärztliche Versorgung im Nutztierbereich, den Tierschutz, die Tiergesundheitsdienste und Telemedizin sowie die mentale Gesundheit unserer TierärztInnen legen“, betont Frühwirth.

Neue Vorstandsmitglieder

Folgende Vorstandsmitglieder wurden in Anwesenheit von Sektionschef Dr. Ulrich Herzog und Ministerialrätin Dr. Christine Oberleitner-Tschan angelobt:

Präsident Mag. Kurt Frühwirth

1. Vizepräsidentin Mag. Sabine Eigelsreiter-Scharl

2. Vizepräsident Mag. Dietmar Gerstner

3. Vizepräsident Dr. Armin Pirker

4. Vizepräsidentin Mag. Karin Schmid

Der Vorstand wurde am 30.6.2021 von der neu konstituierten Delegiertenversammlung gewählt. Die Delegiertenversammlung besteht aus 27 Delegierten. Davon sind 9 Landesdelegierte (Landesstellenpräsidenten) sowie 12 Delegierte aus der "Abteilung der Selbständigen" und 6 Delegierte aus der "Abteilung der Angestellten". Die Funktionsperiode des Vorstandes, der Delegiertenversammlung und der von ihr gewählten Organe beträgt wieder 4 Jahre.



