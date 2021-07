Bis zu 714.000 sahen den GP von Österreich live in ORF 1

Insgesamt 1,8 Millionen beim XXL-Formel-1-Wochenende

Wien (OTS) - Es waren 20 aufregende Stunden live aus Spielberg, die ORF 1 vom 2. bis 4. Juli 2021 rund um den Großen Preis von Österreich den Formel-1-Fans geboten hat – mit dem Höhepunkt am Rennsonntag, dem 4. Juli: Bis zu 714.000 ließen sich das Motorsport-Spektakel via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 677.000 bei 46 Prozent Marktanteil (42 bzw. 45 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner und Alexander Wurz live dabei. Die ORF-Übertragung erreichte damit die mit Abstand höchsten Werte zum Großen Preis von Österreich am gestrigen Tag. Das „Formel 1 Motorhome“ erreichte mit 226.000 Reichweite bei 18 Prozent Marktanteil ebenfalls einen Topwert.

Insgesamt verfolgten 1,797 Millionen Fans (weitester Seherkreis), das sind 24 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, das ORF-TV-Programmangebot, das neben den Live-Übertragungen u. a. auch zwei Ausgaben von „Guten Morgen Österreich“ am Samstag und Sonntag beinhaltete.

Für ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost hat sich „damit einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, wie gut der ORF die Zuseherinnen und Zuseher auch bei starker Konkurrenz erreicht. Ernst Hausleitner, Alexander Wurz und das gesamte Formel-1-Team des ORF haben sich für ihre erstklassige Performance selbst belohnt und ihre Beliebtheit bei den Motorsportfans nachdrücklich unter Beweis gestellt.“

Auch das Streaming-Angebot des ORF zum Grand Prix wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) von 2. bis inklusive 4. Juli österreichweit insgesamt 218.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 701.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 8,4 Mio. Minuten.

Weiter geht es mit Formel 1 live im ORF bereits am 18. Juli mit dem GP von Großbritannien in Silverstone. ORF 1 überträgt das Rennen ab 15.25 Uhr.

