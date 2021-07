Wiener Jugendzentren: Neue Geschäftsführerin

Wien (OTS) -



Aufgrund der bevorstehenden beruflichen Veränderung von Jugendzentren-Geschäftsführerin Ilkim Erdost bekommt der Verein Wiener Jugendzentren mit 1. September 2021 eine neue Geschäftsführerin: Maga Manuela Smertnik, MAS wurde in der Vorstandssitzung zur neuen Geschäftsführerin des Vereins Wiener Jugendzentren bestellt. Der Jugendzentren-Vorstand wurde bei der Vorstandssitzung am 30.06.21 neu gewählt.

Jugendliche im Fokus

Manuela Smertnik ist seit 1994 in unterschiedlichen Funktionen im Verein Wiener Jugendzentren tätig. Als Jugendarbeiterin, als Leiterin eines Jugendzentren-Standorts und aktuell als hauptverantwortliche pädagogische Bereichsleiterin. „Manuela Smertnik verfügt über reichhaltige praktische Erfahrungen in der Offenen Jugendarbeit, hat profunde Kenntnisse des Vereins und der gesamten Wiener Jugendarbeit und sie bringt für ihre neue Aufgabe neben pädagogischem und organisatorischem Fachwissen Kompetenzen im Management und in der Organisationsentwicklung mit. Mittelpunkt ihres Handelns sind stets Kinder und Jugendliche und deren Bedürfnisse.“ begründet Jugendzentren-Obfrau Marina Hanke die Bestellung von Manuela Smertnik. „Wir bedanken uns herzlich bei Ilkim Erdost für ihren hervorragenden Einsatz als Geschäftsführerin und wünschen ihr alles Gute für ihre neue Herausforderung!“ so die Jugendzentren-Obfrau weiter.

In Hearing überzeugt

Die Wiener Jugendzentren haben die Position der Geschäftsführung öffentlich ausgeschrieben. Im unter externer Begleitung stattgefundenen Hearing kam die Auswahlkommission zum Ergebnis, dass Manuela Smertnik von allen Bewerber_innen die bestqualifizierte Kandidatin ist. Der Vorstand des Vereins Wiener Jugendzentren ist diesem Vorschlag gefolgt und hat in der Vorstandssitzung am 30. Juni 2021 Manuela Smertnik zur Geschäftsführerin mit 1. September 2021 bestellt.

Vorstand neu gewählt

Bei der Vorstandssitzung am 30.06.21 wurde der Vorstand neu gewählt. Marina Hanke wurde als Jugendzentren-Obfrau bestätigt, ebenso wie ihre Stellvertreter Peter Kraus und Nico Marchetti. Neu in den Vorstand gewählt wurde Dolores Bakos als 1. Obfrau-Stellvertreterin. Die weiteren gewählten Vorstandsmitglieder sind: Gertrude Bohmann, Karl Ceplak, Nikolaus Heger, Rihab Toumi, Richard Tiefenbacher und Filip Worotynski. In den Vorstand kooptiert ohne Stimmrecht: Felicitas Metz, Tanja Wehsely.

Rückfragen & Kontakt:

Verein Wiener Jugendzentren/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Selina Englmayer,

E-Mail: s.englmayer @ jugendzentren.at

Tel. 0676/897 060 344