Swiss Travel System – Globale Promotion Juli 2021

Die Schweiz mit Bahn, Bus und Schiff so günstig wie noch nie. Während dem gesamten Monat Juli gewährt die Swiss Travel System AG 25% Ermäßigung auf alle Swiss Travel Pässe.

Wien/Zürich (OTS) - Vom 1. bis 31. Juli 2021 fahren Schweiz-Reisende so günstig wie noch nie: Den Swiss Travel Pass und den Swiss Travel Pass Flex gibt es in diesem Monat 25% günstiger. Dabei kann das gewünschte Startdatum bis zu elf Monate in der Zukunft liegen. Heute kaufen, nächstes Jahr mit Bahn, Bus und Schiff die Schweiz entdecken.

Die aktuellen Umstände sowie die sich laufend ändernden Reisebestimmungen werden in dieser Aktion auch berücksichtigt. So können die während Global Promotion gekauften Pässe bis zu einem Tag vor Reiseantritt annulliert werden. Der bereits bezahlte Betrag wird zurückerstattet. Somit bleiben die internationalen Gäste komplett flexibel.

Das Angebot umfasst alle Swiss Travel Pässe (Flex) in 1. und 2. Klasse. Ausgenommen davon sind die Swiss Half Fare Card sowie die Swiss Family Card.

Weitere Informationen zu dieser Promotion sind auf MySwitzerland.com/ticket erhältlich.

Swiss Travel Pass

Der Swiss Travel Pass ist der Schlüssel zum öffentlichen Verkehrsnetz der Schweiz. Mit einem einzigen Fahrausweis können Reisende 3, 4, 8 oder 15 Tage lang die ganze Schweiz mit Bahn, Bus und Schiff erkunden. Die beliebten Panoramastrecken Glacier Express, Bernina Express, GoldenPass Panoramic, Gotthard Panorama Express und Luzern–Interlaken Express sind ebenso inbegriffen wie die öffentlichen Verkehrsmittel in 90 Städten. Darüber hinaus profitieren Swiss Travel Pass-Inhaber von freiem Eintritt in über 500 Museen landesweit sowie bis zu 50% Ermäßigung auf Bergausflüge.



Weitere Informationen: MySwitzerland.com/swisstravelsystem

