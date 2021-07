Zentralmatura 2021: Ergebnisse sind erfreulich

LR Teschl-Hofmeister/Heuras: Schülerinnen und Schüler haben trotz des herausfordernden Schuljahres gute Maturaergebnisse erzielt

St. Pölten (OTS/NLK) - „Auch das vergangene Schuljahr 2020/21 war deutlich von der Corona-Pandemie geprägt. Die diesjährigen Maturantinnen und Maturanten haben trotz aller Herausforderungen gute Maturaergebnisse erzielt und eine tolle Leistung erbracht und können nun ins Berufsleben oder ins Studium starten“, erklären Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras. Insgesamt haben in Niederösterreich heuer 7158 Schülerinnen und Schüler maturiert. Davon haben 3303 Schülerinnen und Schüler in einer AHS, 1012 in einer HAK, 1291 in einer HTL, 1223 in einer Humanberuflichen Schule und 329 Schülerinnen und Schüler in einer Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und Sozialpädagogik maturiert.

In Niederösterreich haben in den AHS 20,7% der Schüler und Schülerinnen ein „Sehr gut“ im Fach Deutsch, 27,3% haben in Englisch ein „Sehr gut“ und 22,3% in Mathematik. In der BHS haben 16,6% ein „Sehr gut“, in Englisch 22,4% und in Mathematik 12,1%. Ein „Nicht genügend“ haben in den AHS in Deutsch nur 1,2%, in Englisch 0,6% und in Mathematik 2,0%. In den BHS haben 16% ein „Sehr gut“ in Deutsch, 23,3% ein „Sehr gut“ in Englisch und 11,7% ein „Sehr gut“ in Mathematik. 1,3% der Maturantinnen und Maturanten der BHS haben ein „Nicht genügend“ in Deutsch, 1,6% in Englisch und 3% in Mathematik. „Auch heuer konnten die Maturaprüfungen ohne negative Zwischenfälle durchgeführt werden. An dieser Stelle bedanken wir uns bei den Schulleitungen, den Pädagoginnen und Pädagogen und den Maturantinnen und Maturanten für die gute Disziplin und wünschen einen schönen und erholsamen Sommer“, so Teschl-Hofmeister und Heuras abschließend.

