MILESTONE Silver Living: Value One und Silver Living starten Betriebs-Partnerschaft

Österreichs Marktführer für freifinanziertes Betreutes Wohnen und Österreichs innovativster Immobilienentwickler starten ab sofort eine Zusammenarbeit.

Wien (OTS) - Der gesellschaftliche Wandel verändert auch den Bedarf an zeitgemäßen und leistbaren Wohnraum für Menschen in der Altersklasse 65+. Deshalb gehen Value One und Silver Living in Zukunft einen gemeinsamen Weg, um eine Lösung in der neuen Assetklasse „Serviceimmobilien für die Generation 65+“ zu schaffen. Gemeinsam werden, unter dem Dach der Marke MILESTONE Silver Living, moderne Wohnangebote im urbanen Raum geschaffen, die unabhängiges Leben, ein serviciertes Lebensumfeld sowie eine starke Community verbinden. „Die demografischen Veränderungen führen auch dazu, dass sich die Ansprüche an das persönliche Wohnumfeld verändern,“ beschreibt Dr. Andreas Köttl, CEO von Value One, die künftige Zusammenarbeit. „Mit MILESTONE Silver Living schaffen wir ein Angebot, das ganz auf die individuellen Ansprüche der neuen Generation 65+ abgestimmt ist. Die Kooperation mit Silver Living verbindet unseren innovativen Spirit mit langjähriger Betriebserfahrung aus dem Bereich serviciertes Wohnen“

Independence, Community, Comfort

Die neue Partnerschaft wird die langjährige Erfahrung von Silver Living im Bereich der Betreuten Wohneinheiten und die Entwicklungserfahrung bei außergewöhnlichen Projekten von Value One verbinden. MILESTONE Silver Living wird sich ganz auf die Bedürfnisse der neuen Generation 65+ konzentrieren und die Werte Independence, Community und Comfort unter einem Dach verbinden. „Wir erleben jeden Tag welchen besonderen Herausforderungen ältere Menschen bei der Suche nach passendem Wohnraum begegnen. Bei Silver Living kennen wir die Bedürfnisse der Generationen und können so den Lebensraum passgenau mitgestalten,“ sagt Thomas Morgl, MMBA, Managing Partner von Silver Living. „Gemeinsam mit Value One können wir eine neue Assetklasse – „Serviceimmobilien im urbanen Raum für die Generation 65+“ - schaffen, die ein passendes Angebot für diesen wachsenden Sektor am Markt bietet.“ Die ersten Projekte unter dem neuen Markendach MILESTONE Silver Living werden noch 2021 in Wien gestartet. Ein Roll-Out in Europa ist - wie schon beim Studentischen Wohnprodukt – in Planung.

MILESTONE Silver Living - eine starke Partnerschaft

Value One und Silver Living gründen eine gemeinsame Betriebsgesellschaft unter der Marke MILESTONE Silver Living. Ziel dieser Kooperation ist es, die Erfahrungen und das Know-How beider Partner zu bündeln und im Bereich des gewerblichen Wohnens mit einem neuen gemeinschaftlichen Wohnkonzept für die Generation 65+ zusammen ausgewählte Märkte in Europa zu bespielen.

Digitalisierung und Servicierung für ein gutes Leben mit 65+

Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen die besonderen Anforderungen der Generation 65+ getroffen und über die Bereitstellung von Wohnraum hinausgedacht werden. So sind Servicierung, bei Bedarf Unterstützung bei der Organisation von mobiler Betreuung und/oder ärztlicher Versorgung und die technische Ausstattung des Wohnraums auf die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst. Mal mehr Unterstützung im Alltag, mal weniger, ganz nach Bedarf. Durch die wachsende Alterung unserer Gesellschaft steigt der Bedarf an serviciertem Wohnraum enorm an. Silver Living hat 2018 mit dem Marktbericht „Seniorenwohnen Österreich“ das Problem der grauen Wohnungsnot erstmals quantifiziert, eine Neuauflage erscheint 2021.

Gemeinsam mit der Erfahrung von Value One im Brandbuilding und deren Expertise in der Entwicklung außergewöhnlicher Immobilien- und Standortkonzepte wird nun dieser demographisch stark wachsenden Zielgruppe eine ganz neue Wohnform geboten. „Bei Value One entwickeln wir mehr als nur Immobilien. Wir gestalten und erhalten außergewöhnliche Lebensräume, in denen sich Menschen jeder Generation mit Freude entfalten. Darum arbeiten wir strukturiert an der Zukunft des Wohnens: Mit einem eigenen Innovationsteam analysieren wir die Lebensbedürfnisse der Zukunft und erkennen die Trends von Morgen. So kam es auch zur Partnerschaft mit Silver Living.“, so Sabine Müller, Chief Innovation & Marketing Officer bei Value One.

Die Geschäftsführung von Value One und Silver Living ist überzeugt, dass das Alter in Zukunft eine neue positive Deutung bekommen wird. Die Entwicklung eines positiven Wohnkonzeptes für die wachsende Generation 65+ ist nur ein logischer nächster Schritt und unser Beitrag für ein gutes Leben im Alter.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 180 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Heute leben und arbeiten mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

Silver Living

Die Silver Living Gruppe (www.silver-living.com) ist Marktführer im freifinanzierten Wohnbau für Seniorenwohnanlagen in Österreich. 2006 gegründet, hat das Unternehmen Erfahrung aus über 105 Projekten mit mehr als 2.136 Wohneinheiten und einem Projektvolumen von mehr als 404 Mio. Euro. Neben dem Schwerpunkt von Silver Living – Betreutes Wohnen für ältere Menschen – bietet der Projektentwickler auch andere Serviceimmobilienmodelle, wie z.B. Studenten Wohnen oder Generationen Wohnen.









