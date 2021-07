Nepp: SPÖ unterstützt Hassorgie gegen die Polizei mit 10.000 Linken, sperrt aber Kinder mit Testzwang von Freibädern und Gasthäusern aus

Linke Polizeibeschimpfer zählen im roten Wien mehr als die Kinder - Ludwig sollte sich schämen

Wien (OTS) - Als „völlig absurd“ und „widersprüchlich“ bezeichnet Wiens FPÖ Chef, Stadtrat Dominik Nepp die jüngsten Covid-Verschärfungen von SPÖ-Bürgermeister Ludwig.



„Wenn eine rote linke Organisation wie die Volkshilfe Bands einlädt, die „Fixk die Polizei“ schreien und die rote und grüne Prominenz mit Mückstein, Hacker und Häupl dem auch noch zujubelt, dann ist das an sich schon ein Skandal der Sonderklasse. Dass aber gleichzeitig kleine Kinder von Bürgermeister Ludwig als Gefährder dargestellt werden und von Schwimmbädern und Gasthäusern ausgesperrt werden, zeigt das einmal mehr die Kinderfeindlichkeit der Wiener SPÖ“, so Nepp.



Der Wiener FPÖ-Obmann fordert eine sofortige Entschuldigung der SPÖ-Spitze bei der Polizei für diese rote Beschimpfungsorgie sowie die umgehende Rücknahme der Zwangstests für Kinder. „Herr Bürgermeister, was sie hier anrichten ist eine Schande für die Stadt. Denn offensichtlich zählen im roten Wien linke Polizeibeschimpfer mehr als kleine Kinder. Hören sie auf, die Kinder grundlos noch länger zu quälen und geben sie ihnen ihre Rechte sofort zurück“, bekräftigt Nepp.



Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

presse @ fpoe-wien.at