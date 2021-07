Gaal/Kaup-Hasler/Zankl: „Wir sind DA!“ im neuen Gemeindebau „Wildgarten-Hof“

Gemeindebau NEU am Emil-Behring-Weg mit großflächiger Mosaik-Installation und MieterInnen-Hofbenennung

Wien (OTS/RK) - Seit März leben rund 270 BewohnerInnen im Gemeindebau NEU im Meidlinger Stadtteil Wildgarten. Nun wurde auch das Mosaik-Kunstwerk der Künstlerin Anna Khodorkovskaya, das zwei Durchgänge prominent gestaltet, offiziell eröffnet. „Wir sind DA!“ heißt die von KÖR (Kunst im öffentlichen Raum) geförderte Installation. Den Hofnamen „Wildgarten-Hof“ haben die BewohnerInnen, begleitet vom Nachbarschaftsservice wohnpartner, selbst ausgewählt.



„Im Wiener Gemeindebau geht es seit jeher um mehr als Wohnraum. Die Voraussetzungen für ein gutes Miteinander zu schaffen, aber auch die künstlerische Gestaltung der Anlagen sind Teil einer großen Tradition, die die Stadt Wien fortsetzt. Der Name, den die Bewohnerinnen und Bewohner für ihren Gemeindebau ausgesucht haben und das Kunstwerk setzen von Beginn an ein Zeichen für ein unverwechselbares Zuhause und eine gute Nachbarschaft“, freut sich Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.



„Räume sind von größter Wichtigkeit für unser aller (Zusammen-)Leben. Sie ermöglichen intendierte soziale Kontakte, aber auch unverhoffte Begegnungen. Ein Gespräch im Lift oder Stiegenhaus, im Hof oder Fahrradraum – oft sind es gerade die ,Nebenräume‘, in denen man länger verweilt als geplant. Ich danke Anna Khodorkovskaya für ihre künstlerische Gestaltung der Durchgänge im neuen Gemeindebau – ein farbenfrohes Spiel mit Wörtern, die, je nach Zusammensetzung, unterschiedlichen Sinn ergeben und gerade dadurch lustvoll zum Nachdenken anregen“, hebt Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler den hohen Stellenwert von „Kunst am Bau“ hervor.



„Meidling ist seit mehr als einem Jahrhundert ein traditionsreicher Gemeindebau-Bezirk. Über 100 städtische Wohnhausanlagen sorgen für ein großes und leistbares Wohnungsangebot. Der Gemeindebau NEU im Stadtteil Wildgarten, mit dem wir ein weiteres Kapitel in dieser Erfolgsgeschichte aufschlagen können, ist ein großartiges Beispiel dafür, was sozialer Wohnbau in Wien leisten kann. Dazu tragen auch ,Kunst am Bau‘ und die Förderung des Miteinanders durch wohnpartner bei“, ergänzt Bezirksvorsteher Wilfried Zankl.



Tradition der Mosaik-Kunst im Gemeindebau neu aufgegriffen



Konzipiert und umgesetzt wurde die Mosaikinstallation – unterstützt von Kunst im öffentlichen Raum (KÖR) – von der Künstlerin Anna Khodorkovskaya. Auf einer Fläche von insgesamt 40 Quadratmetern finden sich die großformatigen und vielfarbigen Mosaike in Glas.

„Wir sind DA!“ greift die Wiener (Mosaik-)Tradition von „Kunst am Bau“ auf und akzentuiert die beiden Durchgänge des Gemeindebaus in Meidling als Begegnungsorte. Das Dazwischen, der Raum der Passage, wird zum Synonym für soziale Beziehungen und stellt konkrete Denkanstöße dar, wie sich das Leben im Gemeindebau (und generell jegliches Miteinander) in Zwischenräumen gestalten kann.



„Nicht nur ,Ich bin DA!‘, auch der andere, die Nachbarin, der Nachbar, ist DA!

Dies sind Worte, die das Leben selbst manifestieren und uns vereinen: Wir sind da, wir leben da, wir sind hier und jetzt als Gemeinschaft - im Wildgarten zuhause.

Gleichsam zeichnet die Mosaik-Installation eine wunderbare informelle Navigation, die gute Laune bringt und Bewohnerinnen und Bewohner wie Besucherinnen und Besucher auf positive und philosophische Weise in Beziehung zum urbanen als auch sozialen Raumgefüge setzt“, sagt Anna Khodorovskaya.



wohnpartner betreut auch neue Gemeindebauten

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner betreut den Gemeindebau „Wildgarten-Hof“ seit März 2021 und war – via BewohnerInnen-Umfrage - an dessen Namensfindung beteiligt.

„Vor allem bei einem neuen Gemeindebau wie dem ‚Wildgarten-Hof‘ ist ein funktionierendes Zusammenleben besonders wichtig. Das Nachbarschaftsservice wohnpartner unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner dabei, von Anfang an aktive Nachbarschaften zu pflegen und zu leben“, hält Claudia Huemer, Bereichsleiterin von wohnpartner fest.

Naturnahes Wohnen zu leistbaren Konditionen

„Der neue Gemeindebau im Wildgarten bietet 123 qualitätsvolle und attraktive Wohnungen zu leistbaren Konditionen. Zu einem guten Miteinander tragen vor allem ein Gemeinschaftsraum und die Grün- und Freiräume des ganzen Wohnquartiers bei: vom Gemeinschaftsgarten bis hin zu Jugendspielbereichen und einem Nachbarschaftszentrum“, betont Wiener Wohnen-Vizedirektor Daniel Milovic-Braun.

Auch WIGEBA-Direktor Ewald Kirschner unterstreicht die hohe Lebensqualität im neuen Stadtteil: „Der ,Wildgarten‘ ist ein ausgesprochen anspruchsvolles und diverses Quartier mit über 1.000 Wohnungen, die die unterschiedlichsten Konfigurationen und Zugänge im aktuellen und zukunftsweisenden Wohnbau widerspiegeln. Als Grundlage für dieses spannende städtebauliche Projekt diente ein Europan- Siegerprojekt. Wir sind sehr stolz darauf, dass der neue Gemeindebau Teil dieses attraktiven und sozial durchmischten Meidlinger Wohnviertels ist.“ (Schluss)

