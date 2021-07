Bierland Österreich hat neuen Biersommelier-Staatsmeister

Wien, 3.7.2021 - Heute gingen im Salzburger Obertrum die 5. Österreichischen Staatsmeisterschaften der Sommeliers für Bier über die Bühne. Nach langem Wettstreit und spannendem Finale kürte eine hochkarätig besetzte Fachjury Felix Schiffner aus Oberösterreich zum neuen Biersommelier-Staatsmeister. Parallel dazu qualifizierten sich die besten Zehn für das bierige A-Team – sie werden für das Bierland Österreich im September 2022 in München um den Weltmeistertitel kämpfen.

Das Bierland Österreich feiert seinen neuen Staatsmeister! Alle zwei Jahre messen sich Österreichs Bier-Expertinnen und Experten und stellen bei anspruchsvollen theoretischen sowie sensorischen Prüfungen unter der organisatorischen Leitung von Kiesbye`s Bierkulturhaus ihr Können unter Beweis. Im großen Finale müssen die besten ihrer Zunft ein ihnen unbekanntes Bier im Rahmen einer Showpräsentation Jury und Publikum vorstellen. Aus drei Teilnehmerinnen und 22 Teilnehmern setzte sich am Ende Felix Schiffner gegen die starke Konkurrenz durch. Der Oberösterreicher zeigte sich fachlich äußerst souverän und bot eine tolle Performance auf der Bühne. „Es war ein super Event mit großartiger Stimmung. Dass ich mich am Ende durchsetzen konnte, macht mich natürlich wahnsinnig stolz.“, so der frischgebackene Staatsmeister. Felix Schiffner ist längst kein Unbekannter in der Bierwelt, ist er doch bereits Biersommelier-Vize-Weltmeister 2016 und österreichischer Biersommelier- Vize-Staatsmeister 2018 und Braumeister.

Auf dem zweiten Platz folgt Michael Kolarik-Leingartner, Biersommelier-Staatsmeister 2016 und 2018, Dritter wurde Clemens Kainradl, Biersommelier Staatsmeister 2014 und Vize-Staatsmeister 2016.

Biersommelier-WM 2022 in Deutschland

Für die besten zehn Biersommeliers, darunter zwei Damen – inkl. Staats- und Vizestaatsmeister – heißt es nächstes Jahr Koffer packen. Es geht nach München zur 7. Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier. „Darauf freuen wir uns schon sehr. Schließlich starten wir mit einem hochkarätigen Team“, so Florian Berger, Geschäftsführer des Brauereiverbandes. „Jetzt möchte ich Felix Schiffner – sowie dem ganzen Nationalteam – herzlich gratulieren. Wir sind sehr froh, dass nach der COVID-19-bedingten Verschiebung nun dieser tolle Wettbewerb stattfinden und wir wieder Werbung für die heimische Bierkultur machen konnten!“

Österreich als Mekka der Bierkultur

Mit aktuell ca. 3.300 Biersommeliers im Land ist Österreich weltweiter Spitzenreiter in Sachen Bier-Wissen. Nirgendwo sonst gibt es so viele ausgewiesene Bier-Expertinnen und Bier-Experten. „Der Verband der Brauereien hat bereits 2006 das erfolgreiche Ausbildungsprogramm zum zertifizierten Biersommelier gestartet. Und dieses ist mittlerweile zum Vorbild für viele weitere Länder geworden“, erklärt Florian Berger abschließend.

Auf einen Blick

Das Österreichische Nationalteam:

Reinhard Feigl (36; Wien) Wanderbrauer

Ursula Huber-Kainz (42; Niederösterreich) Restauratorin, Heimbrauerin

Franz Jirovec (Wien) IT- Leiter, Diplom Biersommelier, Hobbybrauer

Clemens Kainradl (44; Burgenland) Biersommelier Staatsmeister 2014 und Vize-Staatsmeister 2016; Großhändler von Bierspezialitäten, Gastronom

Oliver Klamminger (37; Salzburg) Journalist; Bierevent-Anbieter

Michael Kolarik-Leingartner (38; Wien) Biersommelier-Staatsmeister 2016 und 2018; Vize-Staatsmeister 2021; Biervermarkter

Harry Mittermaier (39; Niederösterreich) Gastronom

Julian Selinger (32; Steiermark) Biersommelier-Vize-Staatsmeister 2016; Forscher Universität für Bodenkultur

Felix Schiffner (Oberösterreich), Staatsmeister 2021, Vize-Weltmeister 2016; Vize-Staatsmeister 2018; Braumeister

Karin Thaller (23; Oberösterreich) Brauerin

Die Fachjury:

Dipl.Ing. Nicola Buchner (Verband der Diplom Biersommeliers)

Mag. Florian Berger (Geschäftsführer, Verband der Brauereien Österreichs)

Mag. Josef Christoph Sigl (Obmann der Sektion Mittelstandsbrauereien im Verband der Brauereien Österreichs)

Dipl.Ing. Dr. Andreas Urban (Präsident des Bundes österreichischer Braumeister- und Brauereitechniker)



Fotos der heutigen Veranstaltung: www.Bierland-Österreich.at







