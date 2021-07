Junge Generation NÖ wählte neuen Vorstand

Michael Kögl als Landesvorsitzender klar bestätigt, Generationenwechsel in Jugendreferat der SPÖ NÖ vollzogen

St. Pölten (OTS) - „Wir haben heute einen Generationenwechsel vollzogen und gehen in ein Jahr, das entscheidend für die weitere Ausrichtung der Jungen Generation in der SPÖ NÖ sein wird“, freut sich der in seiner Funktion bestätigte Landesvorsitzende und Gemeinderat in der Landeshauptstadt St. Pölten, Michael Kögl. „Wir haben heute nicht nur ein umfassendes Grundsatzprogramm beschlossen, sondern treten mit einem komplett erneuerten Vorstand die Arbeit für das kommende Jahr an, in dem es neben den Folgen einer nicht besonders erfolgreichen Corona-Politik der Bundesregierung auch um grundsätzliche Fragen, wie Menschen- und Grundrechte, die Forderung nach einem neuen, fortschrittlichen Modell der Arbeitszeitverteilung oder die Frage einer grundsätzlich gerechteren Welt gehen wird!“, betont Kögl.

Als Stellvertreter*innen stehen ihm zukünftig Miriam Haschka (Bezirk Bruck an der Leitha), Erik Hofer (Bezirk Neunkirchen), Sarah Pany (Bezirk St. Pölten-Land) und Valentin Mähner (Bezirk Tulln) zur Seite. Die Rolle der Frauensprecherin wird von Susanna Madhavi Hussajenoff (Bezirk Neunkirchen), die ihrer Stellvertreterin von Daniela Haunold (Bezirk St. Pölten) übernommen. Landessekretärin Herolinda Januzi (Bezirk Korneuburg) wurde ebenso eindrucksvoll von den Wahlberechtigten bestätigt und damit für ihre gute Arbeit ausgezeichnet. Auch dem Vorstand in dem in Summe 30 Vertreter*innen aus dem gesamten Bundesland aktiv sein werden, wurde breites Vertrauen ausgesprochen – alle Kandidat*innen wurden von den rund 130 anwesenden Delegierten als neue Vorstandmitglieder der JG Niederösterreich gewählt.

Dabei konnten von der frischgekürten Bundesfrauenvorsitzenden Abg. z. NR Eva-Maria Holzleitner, die in Oberösterreich die Junge Generation führt, über Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die Abgeordneten zum NR Alois Schroll, Rudolf Silvan und Robert Laimer, EU-Abgeordneter Günther Sidl, der Klubobmann der SPÖ im NÖ Landtag Reinhard Hundsmüller, sowie die Landtagsabgeordneten Kathrin Schindele und Kerstin Suchan-Mayr, Bundesrätin Eva Prischl, sowie die Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Melanie Zvonik, aks-Landesvorsitzende Sanea Härtlein und JG Bundessekretär Julian Krismer ebenso wie die beiden Landesgeschäftsführer BGM Wolfgang Kocevar und Klaus Seltenheim neben weiteren Ehrengästen begrüßt werden.

„Als Junge Generation haben wir eine Welt vor Augen in der wir vieles von dem, was heute passiert, nicht unwidersprochen stehen lassen werden. Wir wollen keine Rechtsextremen in höchsten politischen Funktionen, so wie derzeit in Niederösterreich, wir erwarten uns ein Asylsystem, das keine Kinder abschiebt, die bestens integriert sind und vor allem ist für uns klar: Es braucht die besten Chancen für alle jungen Menschen in Niederösterreich!“, bekräftigt Kögl. „Das beginnt beim leistbaren Wohnen, geht über ein akzeptables Öffi-Netz und leistbare Tickets bis hin zu Chancen am Arbeitsmarkt für den Lehrling ebenso wie für die Studierende! Darauf werden wir drängen und eins ist klar – koste es, was es wolle darf kein Versprechen an die türkise Familie sein, sondern eines, das vor allem an die jungen Menschen in unserem Land gerichtet ist. Wir fordern dieses jetzt einmal mehr vehement ein!“

