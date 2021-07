SPÖ-Wimmer: Mehr Tempo bei der Auszahlung der Familienbeihilfe

Mehr Personal für die Finanzämter nötig

Wien (OTS/SK) - Laut einer aktuellen Anfragebeantwortung von Finanzminister Blümel wurden im Februar 2021 233.000 Familien darüber informiert, dass sie im April 2021 den Anspruch auf Bezug der Familienbeihilfe nachweisen und beim Finanzamt einreichen müssen. „Bereits im Februar wusste das Finanzministerium, dass mit 233.000 Anträgen zur Familienbeihilfe zu rechnen ist. Das Personal wurde offensichtlich nicht ausreichend aufgestockt. Sehr viele Familien warten immer noch auf die Auszahlung“, ärgert sich SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer. Es sei für sie nicht nachvollziehbar, warum das Finanzministerium nicht bereits im Februar handelte.****

„Laut Anfragebeantwortung wurden im Jahr 2019 insgesamt 342.000 Anträge bearbeitet. Da liegt es auf der Hand, dass 233.000 Anträge nicht in zwei Monaten bearbeitet werden können. Leidtragende sind die engagierten Mitarbeiter*innen in den Finanzämtern und die Familien“, ergänzt Petra Wimmer. Viele Familien hätten aufgrund der Covid-Krise ihre finanziellen Reserven aufgebraucht. Es sei unverantwortlich, dass Familien monatelang auf die Auszahlung der Familienbeihilfe warten müssen. „Mich erreichen viele Nachrichten von verzweifelten Familien. Alleinerziehende, die nicht wissen, wie sie das Loch durch die fehlende Familienbeihilfe stopfen sollen. Student*innen, die trotz widriger Bedingungen die Voraussetzungen zum Bezug der Familienbeihilfe erfüllen. Wann hat das Warten endlich ein Ende, Herr Minister?“, fragt die SPÖ-Familiensprecherin abschließend. (Schluss) up

