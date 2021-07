Grüne OÖ: Landesversammlung: „KLIMASCHUTZ-MIT DIR“: OÖ braucht jetzt starke Grüne als Taktgeber beim Klimaschutz

Vizekanzler Kogler und Klimaministerin Gewessler zeigen sich bei Landesversammlung beeindruckt vom starken Zulauf an neuen Gemeindegruppen

Linz (OTS) - Viele neue Gemeindegruppen, zwei Grüne MinisterInnen, SpitzenvertreterInnen und KandidatInnen der Grünen OÖ, perfekte Stimmung in einem ebenso perfekten Ambiente sowie Klimaschutz als Botschaft und gemeinsame Aufgabe: das war die heutige Landesversammlung der Grünen OÖ im Linzer Lentos unter dem Motto „KLIMASCHUTZ-MIT DIR“.

Klimaschutz ist nur mit starken Grünen möglich und braucht jeden Einzelnen und jede Einzelne. Immer mehr Menschen sind auch bereit, für den Klimaschutz politisch aktiv zu werden und sich tatkräftig zu engagieren. Nach etlichen Neugründungen in den vergangenen Monaten wurden bei dieser Landesversammlung 32 neue Grüne Gemeindegruppen vorgestellt und offiziell bei den Grünen OÖ aufgenommen. Damit dürfen die Grünen stolz sein auf aktuell 156 Grüne Gemeindegruppen in Oberösterreich. Selbst dies ist eine Momentan-Betrachtung, denn das Interesse an weiteren Neugründungen ist ungebrochen. Dies verdeutlicht eindrucksvoll das rasche und stetige Wachsen der Grünen OÖ.

Der Grüne Landesprecher und Spitzenkandidat für die LTW 21 LR Stefan Kaineder: „Wir begrüßen die neuen Gruppen herzlichst. Wir danken auch zutiefst für die Bereitschaft, sich offiziell der Grünen Bewegung in Oberösterreich anzuschließen, um gemeinsam für echten Klimaschutz und eine neue Klimapolitik im Land zu arbeiten. Viele Gruppen habe ich bereits besucht, um mit ihnen einen Gründungs-Baum zu pflanzen. Heute haben wir uns wieder getroffen und wieder habe ich diese Begeisterung und Aufbruchsstimmung gesehen und gespürt. Das ist einfach nur großartig und beeindruckend. Die Landesorganisation, die KandidatInnen, alle jene Gemeindegruppen die seit langem hervorragend arbeiten und all die neuen Gruppen – zusammen treten wir an, altes Denken und überholte Rezepte aus Oberösterreich zu verabschieden und das Land in eine neue Klimaschutz-Ära zu führen. Grün wächst, ist stark und wird immer stärker. Das ist eine famose Nachricht für den Klimaschutz und die Zukunft Oberösterreichs“.

Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler: „Der kommende 26.September kann für Oberösterreich ein historisches Datum werden. Als jener Tag, an dem gestärkte Grüne den Auftrag bekommen, das Land in eine neue Klimazukunft zu führen. An dem sich Oberösterreich aufmacht, mit mutigem Klimaschutz wirtschaftlichen Erfolg und krisensichere Grüne Jobs zu schaffen. Und an dem die letzte Ibiza-Koalition Österreichs ihr Ablaufdatum erhält. Die Grünen in Oberösterreich sind bereit, diese Erfolgsgeschichte zu schreiben. Das hat die heutige Landversammlung eindrucksvoll gezeigt. Die Motivation ist gewaltig, die Zeit reif und das Ziel glasklar. Die Grünen Oberösterreich werden es mit fulminantem Einsatz erreichen. Davon bin ich überzeugt“.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Die Aufbruchsstimmung auf dieser Landesversammlung war großartig und ermutigend. Wir Grüne haben einen historischen Auftrag: Wir werden den Kampf gegen die Klimakrise gewinnen. Und auch all die damit verbundenen Chancen für die Wirtschaft nutzen. Oberösterreich hat dafür allerbeste Voraussetzungen. Oberösterreich ist das führende Industriebundesland, die Innovationskraft der Region ist enorm und etliche Unternehmen sind führend bei Ökoenergie und Umwelttechnologie. Dieses riesige Potential braucht die Unterstützung einer verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Politik. Es braucht daher nicht altes Denken, sondern starke Grüne, die von Klimaschutz nicht nur reden, sondern ihn umsetzen“.

