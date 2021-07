FOR FOREST & AUSTRIAN WORLD SUMMIT: Konkrete Lösungen gegen die Klimakrise

„FOR FOREST – The Voice for Trees“ stellt sich gemeinsam mit dem AUSTRIAN WORLD SUMMIT (AWS) dem Klimawandel entgegen und engagiert sich als Leading Partner der Klimakonferenz.

Wien (OTS) - Gestern, 1. Juli 2021, fand in der Spanischen Hofreitschule in Wien der mittlerweile 5. Austrian World Summit (AWS) statt. Die internationale Klimakonferenz steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und wurde von Arnold Schwarzenegger gemeinsam mit Monika Langthaler ins Leben gerufen. Das Ziel: auf allen Ebenen für mehr Climate Action zu sorgen.

Leading Partner For Forest

Bereits im zweiten Jahr in Folge mit an Bord und Leading Partner des Gipfeltreffens: Die unabhängige Initiative „FOR FOREST – The Voice for Trees“ des Kärntner Unternehmers Herbert Waldner, die sich auf den Schutz der Wälder fokussiert. „Wir suchen mit unserem Netzwerk nach konkreten Lösungen für eine klimaintelligente Zukunft“, erklärt FOR FOREST-Gründer Herbert Waldner in der Spanischen Hofreitschule sein Engagement. „Mit dem AWS teilen wir das übergeordnete Ziel, Unternehmen und Menschen für den Kampf gegen die Klimakrise zu begeistern.“

Hochkarätige Speaker

Ausgewählte Gäste, die sich für den Klimaschutz engagieren, nahmen unter Einhaltung der COVID-19-Regelungen am AWS teil, der dieses Jahr unter dem Motto „Healthy Planet – Healthy People“ stand. Tausende Interessenten verfolgten das Geschehen zusätzlich online. Eröffnet wurde das Treffen in der Spanischen Hofreitschule mit einer mitreißenden Keynote-Rede von Initiator Arnold Schwarzenegger. Klare Worte für den Klimaschutz fanden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Von Fachexperten und prominenten Umweltaktivisten wurden konkrete Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels vorgestellt.

Der FOR FOREST INNOVATION PARK

Die Initiative FOR FOREST hat seine Wurzeln im international bekannten Kunstprojekt „Wald im Stadion“ in Klagenfurt 2019. „Ein gesunder Wald ist ein stabiler Kreislauf, ein Innovations-Treiber und ein Kommunikationsnetzwerk“, bringt FOR FOREST-Geschäftsführer Herbert Waldner seine Begeisterung für das Ökosystem Wald auf den Punkt. „Auch wir Unternehmer und Privatpersonen müssen wieder in Kreisläufen denken, Pioniergeist walten lassen und uns vernetzen, um eine der dringlichsten Herausforderung der Jetztzeit zu meistern: den Klimawandel zu stoppen.“

Sein Vorhaben: Der bekannte Stadionwald wird im Zentrum eines neuartigen Projektes stehen, bei dem Wirtschaft, Forschung, Natur und Kultur zusammengebracht werden. Der FOR FOREST INNOVATION PARK, der ab Herbst 2021 im niederösterreichischen Tullnerfeld entsteht, wird ein Forschungszentrum für drängende Fragen unserer Zeit – von Green Living Technologies über nachhaltiges Planen und Bauen bis hin zu alternativen Mobilitätskonzepten.

Weitere Informationen & Fotos finden Sie auf: Presse­informationen - For Forest

Rückfragen & Kontakt:

FOR FOREST – The Voice for Trees

Christine Strömpfl, PR & Kommunikation

T: +43 (0)650 / 957 11 39

E: stroempfl @ forforest.com

W: www.forforest.com