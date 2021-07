SchülerInnenwettbewerb für Künstliche Intelligenz - junge Talente gesucht

Linz (OTS) - Jeder kennt Siri und Alexa, lustige Snapchat Filter, mülltrennende Roboter oder autonomes Fahren - hinter all dem und vielem mehr steckt künstliche Intelligenz (KI), eine der wichtigsten Technologien für die Zukunft. KI löst komplexe Probleme, ohne dass jeder Schritt einzeln programmiert werden muss.

Die ASAI (Austrian Society for Artificial Intelligence) veranstaltet dieses Jahr erstmalig den Bundeswettbewerb für künstliche Intelligenz (BWKI). Dieser richtet sich an SchülerInnen ab 13 Jahren und wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK, www.bmk.gv.at/) unterstützt.

Dabei sind Ideen gefragt, wie man künstliche Intelligenz nutzen kann, um Probleme zu lösen. SchülerInnen ab 13 Jahren können sich alleine oder im Team bis Ende des Jahres online anmelden und mit der Projektausarbeitung starten. Es werden keine Vorkenntnisse im Bereich künstliche Intelligenz benötigt, da auf unserer Webseite ein KI-Kurs angeboten wird. Hier werden die SchülerInnen perfekt auf den Wettbewerb vorbereitet. Ziel des BWKI ist es, das Interesse der SchülerInnen für künstliche Intelligenz zu wecken und das erworbene Wissen im eigenen Projekt anzuwenden. Projekte, die sich mit der Thematik Umwelt beschäftigen, können mit dem Umwelt-Sonderpreis des BMK ausgezeichnet werden.

Was muss man als junges Talent tun, um dabei zu sein?

Man kann entweder an einem der Kurse teilnehmen, in welchem man bei der Ideenfindung und der Einreichung unterstützen wird oder man hat bereits eine eigene Idee und meldet sich direkt beim Wettbewerb an.

Auch Schulen haben die Möglichkeit sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen. Je mehr Punkte von den SchülerInnen im KI-Kurs gesammelt werden, umso mehr Punkte erhält die Schule und wird mit dem Titel „KI-Schule des Jahres“ ausgezeichnet.

Wichtige Fristen und Termine

Die Anmeldung startet ab sofort und bis zum 01.09.2021 können alle Teilnehmer*innen ihre Ideen einreichen unter: https://ki-wettbewerb.asai.ac.at/

Das fertige Konzept (Programm-Code, schriftliche Dokumentation und Präsentations-Video) muss auf der Plattform bis zum 01.12.2021 eingereicht werden.

Bis zum 30.12.2021 können im KI-Kurs Punkte für die KI-Schule des Jahres gesammelt werden (https://ki-kurs.asai.ac.at/).

Die große Preisverleihung ist für den 28. Jänner 2022 geplant.

